Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

El Telekino volvió a generar expectativa en todo el país y esta vez la suerte quedó en Jujuy. Un apostador se convirtió en el nuevo millonario tras acertar los 15 números y llevarse un premio superior a los $917 millones.

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El sorteo 2422, realizado el domingo 5 de abril, tenía uno de los pozos acumulados más altos de las últimas semanas. Luego de varias jornadas sin ganadores, finalmente hubo un único acierto total que definió la jugada.

La apuesta ganadora fue realizada en una agencia de la provincia de Jujuy. La combinación que permitió alcanzar el premio mayor estuvo integrada por los números: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.

Además del premio principal, el sorteo dejó otros ganadores en distintas categorías. Un total de 19 participantes lograron 14 aciertos y cada uno recibirá $547.114.

En paralelo, también se realizó el sorteo de números de cartón, que repartió premios de $2.000.000 en diferentes puntos del país. Los números favorecidos fueron 126.680 en Santiago del Estero, 156.460 en Corrientes y tres en la provincia de Buenos Aires: 339.043, 609.532 y 762.765.

Por otro lado, el Rekino, que ofrecía un pozo superior a los 3 millones de pesos, quedó vacante al no registrarse ganadores con todos los aciertos. Sin embargo, 19 apostadores lograron 14 coincidencias y se llevarán $202.635 cada uno.

De esta manera, el Telekino volvió a consagrar a un nuevo millonario en el país, esta vez con un boleto jugado en Jujuy como protagonista absoluto de la jornada.