miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 19:31
Deportes.

El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Lucas juega en Sacachispas y está muy cerca de ser fichado con el equipo de primera. Hasta eso, necesita ayuda o un trabajo para pagar la pensión.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lucas Vidal.

Lucas Vidal.

El sueño de Lucas Vidal.

El sueño de Lucas Vidal.

Un pibe que quiere llegar a primera.

Un pibe que quiere llegar a primera.

Lucas Vidal.

Lucas Vidal.

Lee además
Jujuy será sede de la Segunda Fecha del Campeonato del NOA de enduro video
Deportes.

Más de 150 pilotos llegan a Jujuy para una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro
River debuta en la Copa Sudamericana.
Deportes.

A qué hora juega River Plate por la Copa Sudamericana

El pedido lo hizo pública Karina, su mamá, que contó el esfuerzo que realizó la familia durante años para acompañarlo en su camino en el fútbol. “Lucas hoy por hoy está peleando en Buenos Aires solo para poder jugar al fútbol, cumplir sus sueños de poder llegar a primera”, relató en diálogo con TodoJujuy.com.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 17.35.03
Lucas Vidal.

Lucas Vidal.

Una historia de esfuerzo desde chico

Según contó su mamá, la pasión de Lucas por el fútbol comenzó cuando era un niño en las inferiores de Independiente El Piquete. Después pasó por otros equipos de la zona hasta que llegó una oportunidad que le cambió el rumbo: una prueba en Ledesma, donde estaba observando jugadores Argentinos Juniors.

“Con la edad de 14 años queda preseleccionado y me dicen que había que llevarlo a Buenos Aires”, recordó Karina. Con esfuerzo propio y ayuda familiar, viajaron para que pudiera probarse. Aunque no quedó en Argentinos, esa experiencia marcó un antes y un después.

“Le gustó el mundo del fútbol, le gustó quedarse ahí en Buenos Aires. Y de ese tiempo, él ya se empezó a quedar solo, probándose en un equipo, en otro”, explicó.

image
Lucas Vidal.

Lucas Vidal.

Después de ese paso, Lucas continuó su recorrido en inferiores de Ferro, Nueva Chicago y Deportivo Español. Hoy se encuentra en Sacachispas, donde sigue peleando por una oportunidad de consolidarse y ser fichado en primera.

El pedido de ayuda para que pueda seguir

Karina aseguró que hasta ahora fueron sus padres y su familia quienes se hicieron cargo de todos los gastos para que Lucas pudiera seguir adelante. Sin embargo, la situación económica ya no les permite continuar de la misma manera.

“Hasta el día de hoy siempre fuimos nosotros como padres, como familia, solventándole todo a él. Y hasta el día de hoy ya no podemos seguir con todos los gastos que se afronta allá”, expresó.

Por eso, pidió colaboración para conseguirle un trabajo en Buenos Aires que le permita mantenerse mientras continúa con su carrera deportiva. “Estamos pidiendo la colaboración de la gente que pueda ayudarnos a conseguir un trabajo, más que nada para él, para que él también se pueda ayudar allá”, dijo.

La mamá del joven también lo definió con orgullo y emoción. “Es una persona buena, un joven bueno. Es un hijo excelente. No tengo nada que reprochar de él. Siempre fue mi mayor orgullo”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 17.35.28
Un pibe que quiere llegar a primera.

Un pibe que quiere llegar a primera.

Además, destacó sus condiciones dentro de la cancha: “Es un central que juega de seis o juega de dos. Donde lo veas jugar, te da gusto verlo jugar”.

Cómo ayudar a Lucas Vidal

La familia de Lucas busca una oportunidad laboral que le permita seguir viviendo en Buenos Aires mientras intenta cumplir el sueño de jugar en primera. Quienes quieran colaborar o contactarse pueden comunicarse con Karina, su madre, al 3888316987.

El sueño de Lucas sigue en pie. Y hoy, además de talento y esfuerzo, necesita una mano para no tener que dejar todo a mitad de camino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 150 pilotos llegan a Jujuy para una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro

A qué hora juega River Plate por la Copa Sudamericana

Jujuy Básquet ganó en Chaco y quedó a un paso de cerrar la serie

Boca Juniors le ganó por 2 a 1 a Universidad Católica de Chile en su debut en la Copa Libertadores

El efecto de perder con Gimnasia de Jujuy: estos son los técnicos que dejaron su cargo

Lo que se lee ahora
Jujuy será sede de la Segunda Fecha del Campeonato del NOA de enduro video
Deportes.

Más de 150 pilotos llegan a Jujuy para una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Choque múltiple en Alto Comedero.
Policiales.

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel