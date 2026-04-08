El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Lucas Vidal nació en El Piquete, tiene 20 años y persigue un sueño que lo llevó lejos de su casa: llegar a primera división. Hoy juega en Sacachispas, en Buenos Aires, y está muy cerca de dar un paso importante en su carrera. Pero mientras pelea por ese objetivo, su familia atraviesa una situación límite y pide ayuda para que pueda solventar gastos.

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El pedido lo hizo pública Karina, su mamá, que contó el esfuerzo que realizó la familia durante años para acompañarlo en su camino en el fútbol. “Lucas hoy por hoy está peleando en Buenos Aires solo para poder jugar al fútbol, cumplir sus sueños de poder llegar a primera”, relató en diálogo con TodoJujuy.com.

Según contó su mamá, la pasión de Lucas por el fútbol comenzó cuando era un niño en las inferiores de Independiente El Piquete. Después pasó por otros equipos de la zona hasta que llegó una oportunidad que le cambió el rumbo: una prueba en Ledesma, donde estaba observando jugadores Argentinos Juniors.

“Con la edad de 14 años queda preseleccionado y me dicen que había que llevarlo a Buenos Aires”, recordó Karina. Con esfuerzo propio y ayuda familiar, viajaron para que pudiera probarse. Aunque no quedó en Argentinos, esa experiencia marcó un antes y un después.

“Le gustó el mundo del fútbol, le gustó quedarse ahí en Buenos Aires. Y de ese tiempo, él ya se empezó a quedar solo, probándose en un equipo, en otro”, explicó.

image Lucas Vidal.

Después de ese paso, Lucas continuó su recorrido en inferiores de Ferro, Nueva Chicago y Deportivo Español. Hoy se encuentra en Sacachispas, donde sigue peleando por una oportunidad de consolidarse y ser fichado en primera.

El pedido de ayuda para que pueda seguir

Karina aseguró que hasta ahora fueron sus padres y su familia quienes se hicieron cargo de todos los gastos para que Lucas pudiera seguir adelante. Sin embargo, la situación económica ya no les permite continuar de la misma manera.

“Hasta el día de hoy siempre fuimos nosotros como padres, como familia, solventándole todo a él. Y hasta el día de hoy ya no podemos seguir con todos los gastos que se afronta allá”, expresó.

Por eso, pidió colaboración para conseguirle un trabajo en Buenos Aires que le permita mantenerse mientras continúa con su carrera deportiva. “Estamos pidiendo la colaboración de la gente que pueda ayudarnos a conseguir un trabajo, más que nada para él, para que él también se pueda ayudar allá”, dijo.

La mamá del joven también lo definió con orgullo y emoción. “Es una persona buena, un joven bueno. Es un hijo excelente. No tengo nada que reprochar de él. Siempre fue mi mayor orgullo”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 17.35.28 Un pibe que quiere llegar a primera.

Además, destacó sus condiciones dentro de la cancha: “Es un central que juega de seis o juega de dos. Donde lo veas jugar, te da gusto verlo jugar”.

Cómo ayudar a Lucas Vidal

La familia de Lucas busca una oportunidad laboral que le permita seguir viviendo en Buenos Aires mientras intenta cumplir el sueño de jugar en primera. Quienes quieran colaborar o contactarse pueden comunicarse con Karina, su madre, al 3888316987.

El sueño de Lucas sigue en pie. Y hoy, además de talento y esfuerzo, necesita una mano para no tener que dejar todo a mitad de camino.