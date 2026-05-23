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23 de mayo de 2026 - 19:15
Deportes.

Final de ciclo: Racing echó a Gustavo Costas

El presidente Diego Milito le comunicó a Gustavo Costas que no será más el entrenador de Racing.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gustavo Costas fue echado de Racing

Gustavo Costas fue echado de Racing

Racing Club decidió finalizar el ciclo de Gustavo Costas como entrenador del primer equipo. La decisión fue comunicada este sábado por el presidente Diego Milito, en medio de un presente marcado por los malos resultados y el desgaste del último semestre.

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La noticia generó sorpresa, ya que pese a que restaban dos partidos antes del parate y durante la mañana el plantel se entrenó con normalidad, finalmente la dirigencia resolvió terminar el vínculo con el DT.

Diego Milito le comunicó la decisión

Según trascendió, fue el propio Diego Milito quien le informó a Gustavo Costas que no continuará al frente del equipo.

De esta manera, se cerró una etapa que estuvo marcada por una conducción pasional y exitosa, pero que en los últimos meses había comenzado a entrar en declive producto de los resultados deportivos.

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Un ciclo marcado por el título internacional

Costas, de 62 años, inició su tercer ciclo al frente de Racing a comienzos de 2024, tras haber tenido pasos anteriores por el club en las temporadas 1999/2000 y 2007. Desde su regreso, acumula 110 partidos dirigidos, con un balance de 63 triunfos, 15 empates y 32 derrotas.

El principal logro de esta etapa fue la consagración en la Copa Sudamericana 2024, título que puso fin a una sequía de 36 años sin conquistas internacionales para la institución de Avellaneda y reforzó el vínculo del entrenador con los hinchas.

En la actual temporada, Racing estuvo cerca de alcanzar la máxima gloria continental, aunque quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Flamengo. El equipo brasileño, con una destacada actuación del arquero Agustín Rossi, avanzó a la final y posteriormente se consagró campeón ante Palmeiras en Perú.

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