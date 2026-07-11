sábado 11 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de julio de 2026 - 19:14
Deportes.

Este domingo Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy

Juan Estevez y Carlos Zárate definirán el título desde las 11 en el Club Tiro y Gimnasia, con transmisión exclusiva de Canal 4 para sus clientes.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Culmina el M15 de tenis en el Club Tiro y Gimnasia.

Culmina el M15 de tenis en el Club Tiro y Gimnasia.

La segunda edición del M15 de Tenis en Jujuy tendrá este domingo su esperado capítulo final. El partido decisivo se disputará desde las 11 horas en las instalaciones del Club Tiro y Gimnasia, con transmisión exclusiva de Canal 4.

Lee además
El Club Tiro realiza su segundo torneo M15.
Deportes.

Tenis: a un paso de cerrar un Challenger de 50mil dolares en Jujuy
Tenis - Foto de archivo 
Deportes.

El tenis internacional vuelve a Jujuy y homenajeará a Marcelo Wowk

El certamen comenzó el pasado 1 de julio y reunió a jugadores locales y tenistas provenientes de distintos países, en una competencia de gran nivel que volverá a consagrar a un campeón en la provincia.

Así llegaron a la final

Juan Estevez accedió al partido decisivo luego de vencer a Aguilar Cardozo por 7/6 y 6/4, en un encuentro muy parejo que logró destrabar con un sólido rendimiento en los momentos clave.

Por su parte, Carlos Zárate mostró su mejor versión para derrotar a Tiago Cigarrán por 7/6 y 6/1, sellando su clasificación con una gran actuación que genera expectativa de cara a la definición.

La final se podrá ver por Canal 4

Este domingo, desde las 11 de la mañana, los jujeños podrán seguir todas las alternativas del duelo entre Juan Estevez y Carlos Zárate mediante la transmisión exclusiva de Canal 4, en vivo desde el Club Tiro y Gimnasia.

La jornada marcará el cierre de la segunda edición del M15 de Tenis en Jujuy y coronará al nuevo campeón del torneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tenis: a un paso de cerrar un Challenger de 50mil dolares en Jujuy

El tenis internacional vuelve a Jujuy y homenajeará a Marcelo Wowk

M15 de tenis en Jujuy: arranca la Pre-Qualy en el Club Tiro

Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional de tenis de mesa

Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

Lo que se lee ahora
¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió
Deportes.

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe ambos de 16 años.
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió
Deportes.

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2
Jujuy.

FNE 2026: Antonella Anún fue elegida representante de la Escuela de Comercio Nº 2

Ciudad Perico - Jujuy 
Jujuy.

Encontraron el cuerpo de un hombre en un canal cercano al aeropuerto de Perico

Jude Bellingham marcó los dos goles para Inglaterra.
Deportes.

Con dos goles de Bellingham, Inglaterra venció a Noruega y está en la semifinal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel