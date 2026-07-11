Este domingo Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy

Culmina el M15 de tenis en el Club Tiro y Gimnasia.

La segunda edición del M15 de Tenis en Jujuy tendrá este domingo su esperado capítulo final. El partido decisivo se disputará desde las 11 horas en las instalaciones del Club Tiro y Gimnasia, con transmisión exclusiva de Canal 4.

El certamen comenzó el pasado 1 de julio y reunió a jugadores locales y tenistas provenientes de distintos países, en una competencia de gran nivel que volverá a consagrar a un campeón en la provincia.

Así llegaron a la final Juan Estevez accedió al partido decisivo luego de vencer a Aguilar Cardozo por 7/6 y 6/4, en un encuentro muy parejo que logró destrabar con un sólido rendimiento en los momentos clave.

Por su parte, Carlos Zárate mostró su mejor versión para derrotar a Tiago Cigarrán por 7/6 y 6/1, sellando su clasificación con una gran actuación que genera expectativa de cara a la definición.

La final se podrá ver por Canal 4 Este domingo, desde las 11 de la mañana, los jujeños podrán seguir todas las alternativas del duelo entre Juan Estevez y Carlos Zárate mediante la transmisión exclusiva de Canal 4, en vivo desde el Club Tiro y Gimnasia. La jornada marcará el cierre de la segunda edición del M15 de Tenis en Jujuy y coronará al nuevo campeón del torneo.

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