Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional de tenis de mesa

Jujuy recibió a más de 150 competidores de distintos puntos del país durante el Challenger Nacional de Menores y Todo Competidor Jujuy 2026 de tenis de mesa . El certamen se desarrolló en el estadio Camila Hiruela de la Sociedad Española de San Salvador de Jujuy y dejó tres títulos y numerosos podios para la delegación local.

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El Carmen. Jujeños se destacaron en el Torneo Senior nacional de tenis de mesa realizado en Jujuy

La competencia forma parte del Circuito Nacional de Jugadores Federados y reunió a representantes de nueve provincias argentinas: Santa Cruz, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Salta y Jujuy.

Como ocurre habitualmente en los torneos organizados por la Federación Argentina de Tenis de Mesa, las pruebas fueron divididas de acuerdo con la edad y el sexo de los participantes. En total se disputaron 12 categorías y los títulos quedaron repartidos entre competidores de Salta, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero y Jujuy.

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Los campeones jujeños del Challenger Nacional

La delegación local consiguió tres títulos durante la competencia desarrollada en la capital jujeña. Camilo Soto Juárez se consagró campeón en la categoría Sub 9, mientras que Ana Zapatero Heit obtuvo el primer puesto en Damas Toda Competidora.

Ana también se quedó con el título en Dobles Todo Competidor junto con su hermana Daniela Zapatero Heit. El logro de las hermanas tuvo un valor especial debido a que compitieron en una categoría en la que enfrentaron y vencieron a parejas masculinas.

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Todos los podios conseguidos por Jujuy

Además de los campeonatos obtenidos, los representantes jujeños sumaron diferentes segundos y terceros puestos:

Malena Giménez fue subcampeona en Damas Toda Competidora y tercera en Damas Sub 19.

Martín Zapatero Heit terminó segundo en Caballeros Sub 23.

Bianca Sola fue subcampeona en Sub 9.

Evelyn Heredia obtuvo el tercer puesto en Sub 9.

Camilo Soto Juárez fue tercero en Caballeros Sub 11.

Lucas Vergara terminó tercero en Caballeros Sub 17.

Daniela Zapatero Heit fue tercera en Damas Toda Competidora.

Lautaro Aguaysol obtuvo el tercer lugar en Caballeros Todo Competidor.

La pareja integrada por Gonzalo Girón y Joel Sabarza fue tercera en Dobles Todo Competidor.

Destacados jugadores nacionales y sudamericanos

El Challenger desarrollado en Jujuy contó con un alto nivel competitivo debido a la presencia de buena parte de los mejores jugadores del país y de Sudamérica en las categorías disputadas. También participaron deportistas que entrenan y compiten en Europa, quienes aportaron un atractivo especial al torneo y elevaron la exigencia de los encuentros.

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La calidad de los participantes y el desarrollo de las distintas categorías dejaron conformes a los organizadores del evento. Durante tres jornadas, la “Tacita de Plata” se convirtió en uno de los principales escenarios del tenis de mesa nacional.

El homenaje al doctor Raúl Siufi

Durante la apertura del torneo se realizó un homenaje al doctor Raúl Siufi, quien en 1980 organizó por primera y única vez un Campeonato Argentino de Tenis de Mesa en la provincia de Jujuy. Aquella competencia también tuvo como escenario a la Sociedad Española de San Salvador de Jujuy y es considerada un hito fundacional para el desarrollo de esta disciplina en la provincia.

Siufi estuvo acompañado durante el reconocimiento por el contador “Freddy” Rivas, quien fue durante muchos años uno de los principales jugadores del tenis de mesa jujeño. El homenaje permitió recordar los comienzos de la actividad competitiva en la provincia y reconocer a quienes impulsaron su crecimiento.