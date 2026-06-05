Se jugó la cuarta fecha del Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa

La cuarta fecha del Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa se realizó en el Complejo Cerrado Carmelo Maggioni de Libertador General San Martín, con una importante participación de jugadores de distintos puntos de la provincia y de Salta.
La jornada contó con 75 participantes que representaron a San Salvador de Jujuy, Tilcara, Perico, El Carmen, La Quiaca, Santa Catalina, San Pedro, Palpalá, Monterrico y Libertador General San Martín. También hubo presencia de competidores de Salta, lo que le dio mayor nivel y atractivo a la fecha provincial.
Los jugadores fueron divididos en cuatro categorías, confeccionadas de acuerdo al nivel de juego de cada participante. Durante la competencia se vivieron partidos muy disputados, con desarrollos parejos y cierres ajustados.
Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa
Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa
Resultados de la cuarta fecha
En la categoría Primera, el ganador fue Lautaro Aguaysol, de Libertador. El segundo lugar quedó para Lautaro Vilca, de Palpalá, mientras que Moisés Gallo Rocha, de San Salvador, finalizó tercero. Martín Zapatero Heit, de Libertador, completó el cuarto puesto.
En Segunda, el primer lugar fue para Joel Sabarza Mealla, de Perico. Lautaro Cabrera, de San Pedro, terminó segundo; Danilo Farfán, de San Salvador, fue tercero; y Clarita Arenas, también de San Salvador, quedó cuarta.
En la categoría Tercera, Luis Calisaya, de San Salvador, se quedó con el primer puesto. Fedra Caucota, también de San Salvador, fue segunda; Leonel Marrupe Ballay, de Perico, terminó tercero; y Cecilia Coletti, de San Salvador, finalizó cuarta.
En Cuarta, el ganador fue Stefano Hiruela, de San Salvador. Francisco Maestro quedó segundo, Yamil Aramayo tercero y Milo Hiruela cuarto, todos representantes de San Salvador de Jujuy.
Pausa por el Challenger Nacional
Luego de esta fecha, el Circuito Provincial Jujeño tendrá una pausa por la realización del Challenger Nacional de Menores y Todo Competidor. El certamen se desarrollará a mediados de junio en San Salvador de Jujuy y se espera una importante presencia de jugadores de primer nivel de todo el país.
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