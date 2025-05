Jujuy ganó la Copa Challenger en el Regional de tenis de mesa

Jujuy ganador de la Copa Challenger del Regional de tenis de mesa Jujuy ganador de la Copa Challenger del Regional de tenis de mesa

Todos los campeones del regional de tenis de mesa

Sofía Rocha fue campeona en Damas Mayores de 50 y Mayores de 60 años; Ana Zapatero Heit en Damas Toda Competidora y Mayores de 24 años; Lautaro Aguaysol en Caballeros Todo Competidor y Mayores de 24 años; Tiber Maso en Caballeros Mayores de 50 y Mayores de 55 años; Jeremías Girón en Caballeros Sub 9; Benicio Recupero en Caballeros Sub 15; Melisa Sánchez en Damas Mayores de 30 años; Carina Zapatero en Damas Mayores de 40 años; Teresa Montemayor en Damas Mayores de 70 años; Maciel Farfán en Caballeros Sub 23; Marcelo Mallagray en Caballeros Mayores de 65 años; Nelson Cancino fue campeón en Caballeros Mayores de 60 años y Javier Aguaysol en Caballeros Mayores de 40 años.

También hubo segundos y terceros puestos, como los de Camilo Soto Juárez, Thiago Becalli, Sofía Becalli, Bianca Sola, Clarita Arenas, Delfina Castro Lozano, Emiliano Cerpa, Santiago Vergara, Máximo Aguirre, Valentino Pini, Andrea Veliz Zapatero, Natalia Soto, Daniela Zapatero Heit, Cecilia Coletti, Yolanda Ochoa, Silvia Flores, Luisa Nieto, Martín Zapatero Heit, Gonzalo Girón, Kevin Apaza, Lautaro Vilca, Moisés Gallo Rocha, Javier Moriénega, Martín Álamo, José Chícharo, Mario Arenas y Mario Juárez.