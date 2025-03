Malena Giménez brilló en el Circle 10 ITTF Consuteme de tenis de mesa en Paraguay 

La deportista jujeña logró muy buenos resultados logrando ser campeona por equipos en la nueva modalidad mixta junto a Tobías Martínez en la categoría Sub 15 , tras muy buenas presentaciones frente a rivales calificados.

Valentino Marcial y Ixchel Guía Monzón fueron Subcampeones Dobles Mixtos Sub 13; Ixchel Guía Monzón logró ser Campeona Damas Sub 13 y Valentino Marcial también Campeón en Varones Sub 13, todos de la mano de la entrenadora Irina Hambarzumyan.