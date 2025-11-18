miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 17:50
Torneo.

Tenis de mesa: un jugador chino fue figura en la fecha del Circuito Provincial

El torneo de tenis de mesa reunió jugadores de Jujuy, Salta y un representante chino, e incluyó homenajes a Saracho y Gutiérrez.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
4ª fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

4ª fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa 

El Estadio Polideportivo Cerrado del Colegio CHE IL de San Salvador de Jujuy fue escenario el domingo 16 de noviembre, de la 4ª fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa “Tiber Maso”. La competencia reunió a 100 jugadores, lo que reafirma a este circuito como el más importante del Noroeste Argentino.

Como en cada edición, el certamen no sólo convocó a exponentes de distintos puntos de la provincia de Jujuy, sino también a representantes de Salta. En esta oportunidad se destacó, además, la presencia del jugador chino Zhang Chun Sung, que se encuentra trabajando en el país, entrena en Perico y se consagró campeón en Segunda Categoría.

Cuatro categorías en juego y alto nivel

El torneo se disputó en cuatro categorías, ordenadas por nivel competitivo desde Primera hasta Cuarta. A lo largo de la jornada se vivieron partidos intensos y muy disputados, con una gran paridad entre los participantes y un ritmo de juego que mantuvo la atención del público presente.

4ª fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa
4ª fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

4ª fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

Los resultados

Primera

  1. Martín Zapatero Heit (Libertador)
  2. Maciel Farfán (Perico)
  3. Lautaro Aguaysol (Libertador)
  4. Lautaro Vilca (Palpalá)

Segunda

  1. Zhang Chun Sung (Chino que representa a Perico)
  2. Jazmín Tejerina (Perico)
  3. Valentino Pini (San Pedro)
  4. Thiago Rueda (San Salvador)

Tercera

  1. Joel Sabarza Mealla (Perico)
  2. Iván Maldonado (San Pedro)
  3. Maximiliano Tarifa (San Salvador)
  4. Damián Paz (San Salvador)

Cuarta

  1. Gian Guillén (El Carmen)
  2. Álvaro Bejarano (San Pedro)
  3. Federico Solórzano (El Carmen)
  4. Camilo Soto Juárez (Perico)

Cierre de temporada del tenis de mesa jujeño

Cuando restan solo dos fechas para concluir la segunda etapa del Circuito “Tiber Maso”, ya comienzan a perfilarse los candidatos a quedarse con los campeonatos del segundo semestre. La próxima cita será precisamente en la ciudad de Perico, dentro de un par de semanas, donde se espera mantener o incluso superar el número de inscriptos.

Homenajes y reconocimientos especiales

Más allá de lo deportivo, la fecha estuvo atravesada por dos momentos emotivos. El primero fue un sentido minuto de silencio en memoria de Osvaldo Saracho, dirigente del tenis de mesa salteño, quien falleció tras una prolongada enfermedad. Saracho fue formador de grandes campeones y muy respetado en todo el país, por lo que el homenaje conmovió a jugadores y organizadores.

El segundo reconocimiento de la jornada fue para el “maestro” Enrique Gutiérrez, referente del desarrollo del tenis de mesa en la zona de Perico. En el acto de premiación recibió una distinción especial por su trabajo de muchos años impulsando este deporte y formando nuevas camadas de jugadores.

Nueva fecha del Torneo Pajarito Conde
Fin de semana.

Así se juega la cuarta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol

Por  Victoria Marín

