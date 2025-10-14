Tenis de mesa jujeño: "Fue un gran año" y el objetivo ahora es el Abierto de la República

El balance de la Asociación Jujeña de Tenis de Mesa es optimista . “La verdad, un balance muy bueno. Tuvimos un gran año y, sobre todo, una segunda mitad con muy buenos resultados ”, señaló Moisés Gallo, presidente de la entidad.

Agenda deportiva. Confirmaron las fechas de las finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Los podios llegaron en los Campeonatos Argentinos de menores y adultos , donde “tuvimos muchos oros”. El hito emotivo se dio en los Juegos Evita: Jujuy ganó la Copa Challenger , un logro que “ no se repetía desde hace 10 años ”, celebró Gallo.

El calendario local entra en su tramo final con la última fecha del circuito provincial, que este semestre homenajea a Tiber Maso . “Estos torneos se realizan en distintas localidades de la provincia y competimos en Primera a Cuarta, divididos por nivel”, explicó.

En el plano nacional, el gran objetivo es el Abierto de la República, tradicionalmente en el CeNARD (Núñez). “De a poco estamos sumando jugadores que confirman que van a ir”, dijo el dirigente, que además abrió una puerta ilusionante: “Hay posibilidad de acceder a selectivos para entrar a la Selección Argentina; ojalá algún chico clasifique”.

No todo ha sido simple. “A fin de año la participación se complica económicamente”, admitió Gallo. “Este año confiamos en poder asistir en mayor cantidad”, agregó, apuntalando la gestión para viajar con una delegación amplia.

Torneo Senior nacional de tenis de mesa Torneo Senior nacional de tenis de mesa

La base competitiva crece

“En el circuito provincial tenemos 80 a 100 jugadores activos; unos 20 compiten de forma sostenida”, detalló. En menores, las franjas Sub-15 y Sub-19 son las más numerosas; en adultos, se destacan +30 y +50.

Con la mira en el cierre del año, el mensaje es claro: sostener la cantera, sumar rodaje en el provincial y llegar con ritmo al Abierto. Si el plan se cumple, Jujuy seguirá escribiendo resultados importantes y, quizá, meta nombres propios en los selectivos nacionales.