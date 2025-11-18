Jujuy Básquet palpita el debut de local: "Queremos ser protagonistas"

Este miércoles 19 de noviembre Jujuy Básquet disputará el primer partido de local en el Estadio Federación ante Villa San Martín , por lo que el entrenador, Guillermo Tasso analizó cómo llega el equipo tras la victoria en Santiago del Estero. Además, se mostró optimista para la temporada 2025-2026, destacando que "buscarán ser protagonistas" en la Liga Argentina.

Analizando lo que fue la primera victoria de Jujuy Básquet ante Independiente BBC de Santiago del Estero , Guillermo Tasso adelantó que durante los entrenamientos trabajaron para mejorar aspectos defensivos y en ataque: "Estamos buscando mayor fluidez para encontrar mejores tiros", explicó el DT de los cóndores.

En otro sentido, Tasso dijo que ganar un partido de visitante generó "la tranquilidad" que se buscaba dentro del plantel. "Eso nos va a dar un camino un poco más libre en lo que resta del torneo", agregó.

Palpitando lo que será el partido de Jujuy Básquet ante Villa San Martín este miércoles 19 de noviembre, el entrenador destacó que el equipo está bien físicamente.

"Fueron dos meses de trabajo junto con el preparador físico, los chicos están muy bien y ahora que empiezan los partidos más seguido, todo lo que están haciendo en materia física es sostener esos dos meses. Somos un equipo que quiere ser protagonista en las dos partes de la cancha", puntualizó Guillermo Tasso.

Jujuy Básquet vs Villa San Martín: horario y entradas

El choque correspondiente a la tercera fecha de la Liga Argentina, se disputará entre Jujuy Básquet y Villa San Martín de Chaco este miércoles 19 de noviembre, desde las 21.30 horas, en el Estadio Federación de Básquet.

Las entradas se podrán adquirir el día del encuentro en las boleterías del Estadio, y sino, adquirir el abono para la temporada.