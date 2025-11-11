Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet: cuándo juega

Tras la suspensión del encuentro entre Jujuy Básquet e Independiente BBC de Santiago del Estero, la Liga Argentina reprogramó ese encuentro y otros del equipo jujeño que había sufrido una gastroenteritis infecciosa, y que después se confirmó fue por salmonella.
El domingo que viene Jujuy Básquet visita a Independiente en Santiago del Estero desde las 21.30, el 19 venidero debuta de local ante Villa San Martín a las 21.30, el 24 visitará a Salta Basket el postergado de la tercera fecha y el 28 de noviembre recibe a Huracán Las Heras a las 21.30.
"El Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC están trabajando junto a la institución jujeña, siguiendo de cerca la evolución de los afectados. La reprogramación se comunicará oportunamente", indicaron en el mensaje.
Fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina
NOVIEMBRE 2025
16/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas - PARTIDO SUSPENDIDO
19/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy