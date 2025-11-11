martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 18:34
Liga Argentina.

Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet: cuándo juega

Tras el problema de salud del plantel, Jujuy Básquet ya tiene fechas confirmadas para sus partidos por la Liga Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Reprogramaronlos partidos de Jujuy Básquet

Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet

Tras la suspensión del encuentro entre Jujuy Básquet e Independiente BBC de Santiago del Estero, la Liga Argentina reprogramó ese encuentro y otros del equipo jujeño que había sufrido una gastroenteritis infecciosa, y que después se confirmó fue por salmonella.

Lee además
JujuyBásquet comenzó con los trabajos de pretemporada
Expectativas.

Jujuy Básquet comenzó con los trabajos de pretemporada
mira el fixture completo de jujuy basquet en la liga argentina
Deportes.

Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

El domingo que viene Jujuy Básquet visita a Independiente en Santiago del Estero desde las 21.30, el 19 venidero debuta de local ante Villa San Martín a las 21.30, el 24 visitará a Salta Basket el postergado de la tercera fecha y el 28 de noviembre recibe a Huracán Las Heras a las 21.30.

"El Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC están trabajando junto a la institución jujeña, siguiendo de cerca la evolución de los afectados. La reprogramación se comunicará oportunamente", indicaron en el mensaje.

Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet
Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet

Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet

Fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

NOVIEMBRE 2025

  • 16/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas - PARTIDO SUSPENDIDO
  • 19/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 24/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi
  • 28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy

DICIEMBRE 2025

  • 03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque
  • 04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos
  • 06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou
  • 11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera
  • 15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano

ENERO 2026

  • 08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida
  • 10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno
  • 13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino
  • 30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli

FEBRERO 2026

  • 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik
  • 24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni
  • 27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy

MARZO 2026

  • 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy
  • 25/03 – Villa San Martín Jujuy Básquet – Villa San Martín
  • 26/03 – Comunicaciones Jujuy Básquet – El Plateado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet comenzó con los trabajos de pretemporada

Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Presentaron el plantel de Jujuy Básquet en el estadio Federación

Jujuy Básquet perdió por poco en el debut ante Estudiantes en Tucumán

Suspendieron el partido de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos

Lo que se lee ahora
Torneo Clausura: así están los cruces de playoffs, por ahora.  
Fútbol argentino.

Cuándo se juegan los play off de la Liga Argentina 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Gorriti. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel