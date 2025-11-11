Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet: cuándo juega

Reprogramaron los partidos de Jujuy Básquet

Tras la suspensión del encuentro entre Jujuy Básquet e Independiente BBC de Santiago del Estero, la Liga Argentina reprogramó ese encuentro y otros del equipo jujeño que había sufrido una gastroenteritis infecciosa, y que después se confirmó fue por salmonella.

El domingo que viene Jujuy Básquet visita a Independiente en Santiago del Estero desde las 21.30, el 19 venidero debuta de local ante Villa San Martín a las 21.30, el 24 visitará a Salta Basket el postergado de la tercera fecha y el 28 de noviembre recibe a Huracán Las Heras a las 21.30.

La suspensión Jujuy Básquet A través de un comunicado, la Liga Argentina de Básquet informó que el partido del jueves 6 de noviembre entre Independiente BBC y Jujuy Básquet, fue suspendido a raíz de una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel jujeño.

"El Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC están trabajando junto a la institución jujeña, siguiendo de cerca la evolución de los afectados. La reprogramación se comunicará oportunamente", indicaron en el mensaje.

Fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina NOVIEMBRE 2025 16/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas - PARTIDO SUSPENDIDO

19/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

24/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy DICIEMBRE 2025 03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque

04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos

06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou

11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera

15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano ENERO 2026 08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida

10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno

13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino

30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli FEBRERO 2026 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik

24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni

27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy MARZO 2026 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/03 – Villa San Martín Jujuy Básquet – Villa San Martín

26/03 – Comunicaciones Jujuy Básquet – El Plateado

