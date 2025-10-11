Presentaron el plantel de Jujuy Básquet: en el estadio Federación

Este sábado por la mañana, el plantel de Jujuy Básquet realizó su presentación oficial de cara al torneo de La Liga Argentina que comenzará en el mes de noviembre.
La presentación contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir. El 4 de noviembre, los “cóndores” iniciarán su andar en La Liga Argentina.
El gobernador Carlos Sadir estuvo en el evento que comenzó con un campus de básquet donde niños de más de 13 escuelas, realizaron juegos, sumaron conceptos y disputaron pequeños partidos.
En ese sentido, Sadir mencionó que "la gente de Jujuy nos acompaña y estoy muy feliz de estar acá, en este estadio impecable. Además participan niños y niñas. Vamos a hacer un gran papel, son chicos muy jóvenes. Tenemos que seguir sosteniendo esto, un semillero de jujeños para que el día de mañana nos representen también".
"Cuando puedo vengo y estoy apoyando, vamos a dejar bien alto a Jujuy. Apoyar al deporte es una política pública, en todas sus disciplinas. Como jujeño estoy muy orgulloso de todos los deportistas jujeños", agregó el Gobernador.
Guillermo Tasso, el DT, también habló con TodoJujuy.com y comentó que "el equipo entró muy rápido en crecimiento y eso nos da una tranquilidad como cuerpo técnico para apretar el acelerador. Nos queda un mes de detalles para ver donde estamos parados. Pedimos jugar de visitantes, queremos entregarle al público que el equipo se preparar para darle pelea a este desafío.
"Es un equipo joven que va a entregar una intensidad en el juego de nunca para y dar las mejores opciones al que mejor esté presentado dentro del equipo. La gente se va a llevar una muy buena una impresión porque vamos a dejar todo en la cancha", añadió.
Concluyó diciendo que "vamos preparándonos para ser lo mejor que podemos ser, les vamos a dar pelea a los rivales y la intención es arrancar con el pide derecho".
NOVIEMBRE 2025
04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate
06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas
13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi
18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy
28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy
DICIEMBRE 2025
03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque
04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos
06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou
11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy
14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera
15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano
ENERO 2026
08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida
10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno
13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy
16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy
18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy
21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy
25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy
29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino
30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli
FEBRERO 2026
06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy
08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy
11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy
14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy
23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik
24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni
27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy
MARZO 2026
05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy
08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy
15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy
25/03 – Villa San Martín Jujuy Básquet – Villa San Martín
26/03 – Comunicaciones Jujuy Básquet – El Plateado
