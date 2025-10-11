Presentaron el plantel de Jujuy Básquet: en el estadio Federación

Este sábado por la mañana, el plantel de Jujuy Básquet realizó su presentación oficial de cara al torneo de La Liga Argentina que comenzará en el mes de noviembre.

El gobernador Carlos Sadir estuvo en el evento que comenzó con un campus de básquet ‍‍donde niños de más de 13 escuelas, realizaron juegos, sumaron conceptos y disputaron pequeños partidos.

En ese sentido, Sadir mencionó que "la gente de Jujuy nos acompaña y estoy muy feliz de estar acá, en este estadio impecable. Además participan niños y niñas. Vamos a hacer un gran papel, son chicos muy jóvenes. Tenemos que seguir sosteniendo esto, un semillero de jujeños para que el día de mañana nos representen también".

"Cuando puedo vengo y estoy apoyando, vamos a dejar bien alto a Jujuy. Apoyar al deporte es una política pública, en todas sus disciplinas. Como jujeño estoy muy orgulloso de todos los deportistas jujeños", agregó el Gobernador.

"Dejar todo en la cancha"

Guillermo Tasso, el DT, también habló con TodoJujuy.com y comentó que "el equipo entró muy rápido en crecimiento y eso nos da una tranquilidad como cuerpo técnico para apretar el acelerador. Nos queda un mes de detalles para ver donde estamos parados. Pedimos jugar de visitantes, queremos entregarle al público que el equipo se preparar para darle pelea a este desafío.

"Es un equipo joven que va a entregar una intensidad en el juego de nunca para y dar las mejores opciones al que mejor esté presentado dentro del equipo. La gente se va a llevar una muy buena una impresión porque vamos a dejar todo en la cancha", añadió.

Concluyó diciendo que "vamos preparándonos para ser lo mejor que podemos ser, les vamos a dar pelea a los rivales y la intención es arrancar con el pide derecho".

El fixture completo de Jujuy Básquet- Temporada 2025/26

NOVIEMBRE 2025

04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas

13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy

DICIEMBRE 2025

03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque

04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos

06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou

11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera

15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano

ENERO 2026

08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida

10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno

13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino

30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli

FEBRERO 2026

06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik

24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni

27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy

MARZO 2026