sábado 11 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de octubre de 2025 - 12:29
Expectativas.

Presentaron el plantel de Jujuy Básquet: en el estadio Federación

La presentación contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir. El 4 de noviembre, los “cóndores” iniciarán su andar en La Liga Argentina.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Presentación de Jujuy Básquet.

Presentación de Jujuy Básquet.

Lee además
JujuyBásquet comenzó con los trabajos de pretemporada
Expectativas.

Jujuy Básquet comenzó con los trabajos de pretemporada
mira el fixture completo de jujuy basquet en la liga argentina
Deportes.

Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

El gobernador Carlos Sadir estuvo en el evento que comenzó con un campus de básquet ‍‍donde niños de más de 13 escuelas, realizaron juegos, sumaron conceptos y disputaron pequeños partidos.

Embed

En ese sentido, Sadir mencionó que "la gente de Jujuy nos acompaña y estoy muy feliz de estar acá, en este estadio impecable. Además participan niños y niñas. Vamos a hacer un gran papel, son chicos muy jóvenes. Tenemos que seguir sosteniendo esto, un semillero de jujeños para que el día de mañana nos representen también".

image
Carlos Sadir en la presentación de Jujuy Básquet.

Carlos Sadir en la presentación de Jujuy Básquet.

"Cuando puedo vengo y estoy apoyando, vamos a dejar bien alto a Jujuy. Apoyar al deporte es una política pública, en todas sus disciplinas. Como jujeño estoy muy orgulloso de todos los deportistas jujeños", agregó el Gobernador.

"Dejar todo en la cancha"

Guillermo Tasso, el DT, también habló con TodoJujuy.com y comentó que "el equipo entró muy rápido en crecimiento y eso nos da una tranquilidad como cuerpo técnico para apretar el acelerador. Nos queda un mes de detalles para ver donde estamos parados. Pedimos jugar de visitantes, queremos entregarle al público que el equipo se preparar para darle pelea a este desafío.

image
Guillermo Tasso.

Guillermo Tasso.

"Es un equipo joven que va a entregar una intensidad en el juego de nunca para y dar las mejores opciones al que mejor esté presentado dentro del equipo. La gente se va a llevar una muy buena una impresión porque vamos a dejar todo en la cancha", añadió.

Concluyó diciendo que "vamos preparándonos para ser lo mejor que podemos ser, les vamos a dar pelea a los rivales y la intención es arrancar con el pide derecho".

El fixture completo de Jujuy Básquet- Temporada 2025/26

NOVIEMBRE 2025

  • 04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

  • 06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas

  • 13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

  • 18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy

WhatsApp Video 2025-10-11 at 12.19.07

DICIEMBRE 2025

  • 03/12 – Barrio Parque Jujuy BásquetEl Teatro del Parque

  • 04/12 – Hindú (C) Jujuy BásquetPresidente Eduardo Pintos

  • 06/12 – Bochas (CC) Jujuy BásquetJosé “Pepe” Nou

  • 11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/12 – Fusión Riojana Jujuy BásquetLa Caldera

  • 15/12 – Amancay (LR) Jujuy BásquetClub Atlético Riojano

ENERO 2026

  • 08/01 – Sp. Suardi Jujuy BásquetEl Gigante de la Avenida

  • 10/01 – San Isidro Jujuy BásquetAntonio Manno

  • 13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 29/01 – Colón (SF) Jujuy BásquetRoque Otrino

  • 30/01 – Santa Paula (G) Jujuy BásquetVíctor Comelli

image

FEBRERO 2026

  • 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy BásquetLeopoldo Brozovik

  • 24/02 – Huracán (LH) Jujuy BásquetDr. Vicente Polimeni

  • 27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy

MARZO 2026

  • 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/03 – Villa San Martín Jujuy BásquetVilla San Martín

  • 26/03 – Comunicaciones Jujuy BásquetEl Plateado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet comenzó con los trabajos de pretemporada

Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Empezó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel en el reducido

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

La Selección Argentina venció 1 a 0 a Venezuela en amistoso en Miami

Lo que se lee ahora
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa) 
Operativo.

De Jujuy a Tucumán: cayó en un control con $500 millones

Se puso en marcha en Jujuy el programa Ahora Góndola Jubilados: los detalles
Economía.

Se puso en marcha en Jujuy el programa "Ahora Góndola Jubilados": los detalles

FallecióÁngel Cerdán
Luto.

Falleció Ángel Cerdán, una gloria de Altos Hornos Zapla

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Solidaridad.
Empatía.

Los influencers Nico Voutrinas y Valentín Vera impulsan colecta solidaria para ayudar a un niño jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel