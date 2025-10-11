La Selección Argentina venció 1 a 0 a Venezuela en amistoso en Miami

La Selección Argentina logró una victoria ajustada ante Venezuela por 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, en el inicio de su gira por Estados Unidos.

El único tanto del partido llegó a los 31 minutos del primer tiempo: tras una gran jugada colectiva, Lautaro Martínez habilitó a Giovani Lo Celso, quien remató desde el borde del área y, con algo de complicidad del arquero Contreras, estableció el marcador final.

Argentina jugó sin Lionel Messi, quien observó el partido desde un palco, mientras Lionel Scaloni aprovechó para probar variantes en la alineación.

El próximo duelo de la Albiceleste será el martes, cuando enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida.

Embed - Argentina 1 - 0 Venezuela | Amistoso Internacional

