sábado 11 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de octubre de 2025 - 08:23
Fútbol.

La Selección Argentina venció 1 a 0 a Venezuela en amistoso en Miami

Lionel Scaloni aprovechó el encuentro para probar variantes, mientras que Lionel Messi observó el partido desde un palco.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

La Selección Argentina logró una victoria ajustada ante Venezuela por 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, en el inicio de su gira por Estados Unidos.

Lee además
Lionel Scaloni - Selección Argentina
FIFA.

Sin Lionel Messi y Franco Mastantuono, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela
fifa sanciono a un jugador argentino: quien se pierde el debut del mundial 2026
Sanción.

FIFA sancionó a un jugador argentino: quién se pierde el debut del Mundial 2026

El único tanto del partido llegó a los 31 minutos del primer tiempo: tras una gran jugada colectiva, Lautaro Martínez habilitó a Giovani Lo Celso, quien remató desde el borde del área y, con algo de complicidad del arquero Contreras, estableció el marcador final.

Argentina jugó sin Lionel Messi, quien observó el partido desde un palco, mientras Lionel Scaloni aprovechó para probar variantes en la alineación.

El próximo duelo de la Albiceleste será el martes, cuando enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida.

Embed - Argentina 1 - 0 Venezuela | Amistoso Internacional

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sin Lionel Messi y Franco Mastantuono, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela

FIFA sancionó a un jugador argentino: quién se pierde el debut del Mundial 2026

La Selección Argentina hizo su primer entrenamiento en Miami de cara a los amistosos

Mundial Sub 20: la Selección Argentina ya conoce su rival de octavos de final

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina por lesión muscular

Lo que se lee ahora
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa) 
Operativo.

De Jujuy a Tucumán: cayó en un control con $500 millones

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Se puso en marcha en Jujuy el programa Ahora Góndola Jubilados: los detalles
Economía.

Se puso en marcha en Jujuy el programa "Ahora Góndola Jubilados": los detalles

Armada Argentina video
Educación.

Abren inscripciones en la Armada Argentina: fechas, requisitos y cómo anotarse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel