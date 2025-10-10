Falleció Ángel Cerdán, una gloria de Altos Hornos Zapla

Este viernes falleció Ángel Cerdán , una gloria del fútbol jujeño y sobre todo de Altos Hornos Zapla , donde fue jugador y entrenador. La noticia la confirmó la propia institución de Palpalá quien hizo un sentido posteo en las redes.

“El Club Altos Hornos Zapla lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Ángel “Negro” Cerdán, una figura histórica y muy querida por toda la familia merengue” , posteó. “Fue un referente invaluable de nuestra institución”.

Agregó que el ex futbolista dejó “su huella tanto como jugador, entrenador y formador de generaciones que defendieron con orgullo estos colores. Su compromiso, humildad y amor por el club lo convirtieron en un ejemplo de dedicación y pertenencia”.

“Acompañamos con profundo respeto y pesar a su familia, seres queridos y allegados en este difícil momento, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso. Su legado permanecerá por siempre en la historia grande de Altos Hornos Zapla y en el corazón de todos los que amamos esta institución”.

“Descansa en paz, Ángel. Tu nombre quedará grabado para siempre en la memoria merengue”, cerró el comunicado en las redes del Merengue que provocó un gran dolor en el fútbol jujeño por el prestigio y respeto que se había ganado el ex defensor.

La trayectoria de Ángel Cerdán

Llegó de Lanús a Palpalá a mediados de los años 80 para sumarse al equipo Merengue que jugaba los viejos torneos nacionales. Era defensor central y fue reconocido por su fortaleza física y su entrega en cada partido.

Luego de jugar varios años en Zapla, jugó en otros clubes, hasta que decidió dejar la práctica activa y dedicarse a la dirección técnica, siendo también entrenador de otros equipos como Atlético Cuyaya, siempre en la Liga Jujeña de Fútbol.