20 de agosto de 2025 - 15:24
Semifinal.

Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro por la Copa Jujuy: cómo será el operativo

Este domingo se disputará la semifinal entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro por la Copa Jujuy "Energía Viva".

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro jugarán la semifinal de la Copa Jujuy en el estadio Emilio Fabrizzi

Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro jugarán la semifinal de la Copa Jujuy en el estadio Emilio Fabrizzi

El próximo domingo Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro definirán a un finalista de la Copa Jujuy. La semifinal se disputará en el estadio “Emilio Fabrizzi” desde las 16 horas con un gran operativo de seguridad ya que estarán presentes las dos hinchadas.

El último campeón pasó a cuartos de final de la Copa Jujuy.
Fútbol.

Copa Jujuy: Atlético San Pedro aplastó a Sportivo Santa Clara y está en cuartos de final
altos hornos zapla es semifinalista de la copa jujuy 2025
Clasificado.

Altos Hornos Zapla es semifinalista de la Copa Jujuy 2025

En oficinas de la Central de Policía se realizó una reunión para ultimar detalles con autoridades de la Copa Jujuy como el Coordinador Pedro Ruiz, autoridades policiales, Daniel Fin, presidente del merengue y Ricardo Campos, Vicepresidente de Atlético San Pedro.

Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro jugarán la semifinal de la Copa Jujuy en el estadio Emilio Fabrizzi
Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro jugarán la semifinal de la Copa Jujuy en el estadio Emilio Fabrizzi

Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro jugarán la semifinal de la Copa Jujuy en el estadio Emilio Fabrizzi

300 hinchas de Atlético San Pedro

Aproximadamente 300 hinchas de Atlético San Pedro concurrirán a Palpalá para presenciar el choque. Los simpatizantes sampedreños serán escoltados por la policía, e ingresarán a la ciudad siderúrgica por la Ruta 1 de Río Blanco.

Ubicación de las hinchadas

La parcialidad local se ubicará en la popular que da a espaldas a avenida Río de la Plata, y en la platea, mientras que la hinchada visitante estará en la popular que da al arroyo Las Martas. A las 14 horas se habilitará la boletería para el ingreso al estadio, mientras que el costo de la entrada se fijó en 5 mil pesos.

La terna arbitral será de la Liga Departamental, luego del acuerdo alcanzado entre dirigentes de ambas ligas y también de los clubes. Los planteles serán acompañados por la Policía para evitar cualquier incidente.

El primer finalista de la Copa Jujuy

Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final. Los "sureños" superaron 3 a 1 a “los cuervos” en la primera semifinal del certamen provincial. Los goles fueron de Roberto Quipildor, Juan Cardozo y Julian Maraz para el ganador y descontó Cesar Maigua.

Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final de la Copa Jujuy
Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final de la Copa Jujuy

Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final de la Copa Jujuy

Con el triunfo conseguido, será protagonista de la final de la Copa Jujuy Energía Viva y se quedó con una de las dos plazas para jugar el próximo torneo Regional Federal Amateur 25/26. El equipo recibió el cheque de clasificado.

