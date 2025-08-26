Mauricio Padilla dejó de ser el DT de Altos Hornos Zapla y asumió Facundo Zamarian

Tras la derrota por 2 a 1 ante Atlético San Pedro en la semifinal de la Copa Jujuy , disputada en el estadio Emilio Fabrizzi , el Club Altos Hornos Zapla anunció este lunes oficialmente que Mauricio Padilla dejó de ser el director técnico de la Primera División.

Semifinal. Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro por la Copa Jujuy: cómo será el operativo

La institución palpaleña expresó su agradecimiento hacia el entrenador, destacando su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su etapa al frente del plantel superior.

“Su trabajo contribuyó al crecimiento deportivo y humano de nuestros jugadores, dejando valores que perdurarán en el club”, señalaron en el comunicado oficial.

Este lunes también, el Club Altos Hornos Zapla anunció oficialmente la incorporación de Facundo Zamarian como nuevo director técnico de la Primera División. El entrenador tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en el Torneo Regional Amateur .

Zamarian cuenta con una trayectoria vinculada al fútbol regional y nacional. Su logro más reciente fue el ascenso a la Primera Nacional, donde se desempeñó como ayudante de campo de Víctor “Tano” Riggio en el Torneo Federal A.

Derrota por la Copa Jujuy

Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera) Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera).

El Club Atlético San Pedro le ganó 2 a 1 a Altos Hornos Zapla y es finalista de la Copa Jujuy 2025. Enfrentará a Monterrico Sur el 7 de septiembre en el estadio 23 de Agosto.

El Millonario buscará el bicampeonato en el certamen que reúne a todas las ligas de la provincia. Hasta el momento ningún equipo logró retener la corona.

En el primer tiempo el equipo de Jairo Morales Santos fue efectivo y se fue en ventaja por 2 a 1. Lucas Lucero (21 PT) y Juan Méndez (40 PT), marcaron los goles del Millonario. Facundo Torres, de penal, había empatado para el Merengue a los 24 minutos.