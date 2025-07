El jugador de River Plate que debutó en la cancha de Altos Hornos Zapla

Fútbol. Altos Hornos Zapla vs Defensores de Yuto por cuartos de final de Copa Jujuy: día, horario y lugar

Tras una buena performance, en 2023 Talleres de Córdoba no duda y compra el pase completo a Unión por 1,5 millones de dólares. Siendo uno de los futbolistas regulares y con mayor titularidad, es visto por Marcelo Gallardo quien se lo lleva a River Plate por una millonaria cifra: 8,5 millones de dólares.

Su llegada a River Plate

"Para mi carrera profesional es un salto muy grande, un momento muy especial, por la historia de este club", dijo el ex matador tras pisar el Monumental.

Portillo marcó que sabe muy bien que llegó a “un club muy grande, acostumbrado a pelear por cosas importantes” y, por eso, debe rendir desde el primer día con la Banda puesta.

De todos modos, el volante no quiere dejar de “disfrutar el momento y la situación en la que me toca estar”, ya que vive un presente “hermoso”. Agradeció al club por haberlo buscado y remarcó: “ Estar en este proyecto me hace muy feliz”.