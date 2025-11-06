jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 12:46
Liga Argentina.

Suspendieron el partido de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos

La Liga Argentina comunicó los motivos por los que se suspendió el partido entre Independiente BBC vs Jujuy Básquet.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jujuy basquet 2025 - 2026
Jujuy Básquet 2025 - 2026
Suspensión de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos

A través de un comunicado, la Liga Argentina de Básquet informó que el partido de este jueves 6 de noviembre entre Independiente BBC y Jujuy Básquet, fue suspendido a raíz de una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel jujeño.

"El Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC están trabajando junto a la institución jujeña, siguiendo de cerca la evolución de los afectados. La reprogramación se comunicará oportunamente", indicaron en el mensaje.

Jujuy Basquet 2025

Fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

NOVIEMBRE 2025

  • 04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

  • 06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas - PARTIDO SUSPENDIDO

  • 13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

  • 18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy

DICIEMBRE 2025

  • 03/12 – Barrio Parque Jujuy BásquetEl Teatro del Parque

  • 04/12 – Hindú (C) Jujuy BásquetPresidente Eduardo Pintos

  • 06/12 – Bochas (CC) Jujuy BásquetJosé “Pepe” Nou

  • 11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/12 – Fusión Riojana Jujuy BásquetLa Caldera

  • 15/12 – Amancay (LR) Jujuy BásquetClub Atlético Riojano

ENERO 2026

  • 08/01 – Sp. Suardi Jujuy BásquetEl Gigante de la Avenida

  • 10/01 – San Isidro Jujuy BásquetAntonio Manno

  • 13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 29/01 – Colón (SF) Jujuy BásquetRoque Otrino

  • 30/01 – Santa Paula (G) Jujuy BásquetVíctor Comelli

FEBRERO 2026

  • 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy BásquetLeopoldo Brozovik

  • 24/02 – Huracán (LH) Jujuy BásquetDr. Vicente Polimeni

  • 27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy

MARZO 2026

  • 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/03 – Villa San Martín Jujuy BásquetVilla San Martín

  • 26/03 – Comunicaciones Jujuy BásquetEl Plateado

