Suspendieron el partido de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos

Jujuy Básquet visitaba este jueves a Independiente BBC de Santiago del Estero, pero el encuentro se suspendió. Según comunicó la Liga Argentina, esto se debe a "una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel jujeño".
Suspensión de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos
A través de un comunicado, la Liga Argentina de Básquet informó que el partido de este jueves 6 de noviembre entre Independiente BBC y Jujuy Básquet, fue suspendido a raíz de una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel jujeño.
"El Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC están trabajando junto a la institución jujeña, siguiendo de cerca la evolución de los afectados. La reprogramación se comunicará oportunamente", indicaron en el mensaje.
