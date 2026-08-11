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11 de agosto de 2026 - 21:02
Deportes.

Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana

Boca Juniors remontó el resultado y se impuso a Recoleta 3 a 1 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana

Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana

Boca Juniors se sobrepuso a la desventaja inicial y le ganó a Deportivo Recoleta de Paraguay 3 a 1 por la ida de los octavos de final, en el partido jugado en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

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El Xeneize fue el equipo que generó las situaciones más claras durante la primera mitad, con tres remates que impactaron en los palos y varias aproximaciones peligrosas sobre el área rival. Sin embargo, la falta de precisión le jugó en contra y terminó sufriendo el único gol del partido a los cinco minutos, tras una llegada de Pedro Ríos cuyo disparo se desvió en Leandro Lozano antes de ingresar al arco. Sobre el final Wilfrido Baez fue expulsado por un codazo a Flores.

En el segundo ingreso Sebastián Villa, quien a los tres minutos recibió un pase de Aranda y su centro encontró a Santiago Ascacíbar, que de derecha convirtió el empate. Unos minutos después otro centro de Villa encontró la cabeza de Delgado para poner el 2 a 1. Leonel Flores convirtió el tercero con un gran remate desde fuera del área. Dairon Mosquera vio la segunda amarilla y el equipo visitante se quedó con nueve futbolistas.

Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana

Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana

Cómo llegaron Boca Juniors y Recoleta

En la primera parte del año, el Xeneize quedó tercero en su grupo de la Copa Libertadores y por eso se vio obligado a disputar el repechaje de la Copa Sudamericana en el arranque del segundo semestre. Tras superar a O'Higgins de Chile por penales, accedió a los octavos de final.

Recoleta se clasificó a los octavos de final como primero de su grupo, donde compartió con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. El equipo paraguayo sumó un triunfo y cinco empates, que le alcanzaron para ser líder. Su única victoria fue ante San Lorenzo como visitante en la última fecha de la fase de grupos.

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