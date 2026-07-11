Tenis: a un paso de cerrar un Challenger de 50mil dolares en Jujuy

El torneo M15 de tenis se desarrolla en el Club Tiro y Gimnasia de Jujuy , con la participación de jugadores de gran nivel y una organización que busca consolidar a la provincia dentro del calendario de competencias internacionales.

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Horacio Alderete, director del torneo, destacó la continuidad del certamen, remarcó que Jujuy volvió a albergar este tipo de eventos después de más de dos décadas y anticipó algo que podría ser histórico en la provincia.

El director del torneo aseguró que se encuentra prácticamente definida la posibilidad de organizar durante el próximo año un Challenger de 50 mil dólares .

El actual M15 pertenece a la categoría Future y reparte 15 mil dólares. La llegada de un Challenger representaría el siguiente escalón dentro del circuito y permitiría recibir jugadores que compiten en torneos de Grand Slam y en sus etapas clasificatorias.

“Ya nos iríamos al segundo paso, donde tendríamos jugadores que prácticamente están jugando torneos de Grand Slam, inclusive las clasificaciones”, explicó Alderete.

También señaló que una competencia de esa categoría ampliaría la exposición del tenis jujeño. “Nos da la posibilidad de ser televisados al mundo y a toda la Argentina. Es un nivel distinto que se lo gana Jujuy por la forma en que organizó estos dos torneos y por el apoyo total que tenemos del Gobierno”, afirmó.

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Jujuy volvió a recibir tenis internacional

“La verdad que estamos muy contentos. Estamos haciendo un torneo del que realmente nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por lo que ya está haciendo Jujuy”, expresó Alderete.

El director recordó que se trata del segundo torneo consecutivo desarrollado en la provincia.

“Ya lo hicimos el año pasado. Hace 23 años que Jujuy no tenía estos eventos y ya lo tuvimos dos años seguidos. Posiblemente, el año que viene tengamos alguna linda sorpresa también”, adelantó.

El reconocimiento de los jugadores al Club Tiro y Gimnasia

Alderete también agradeció al Club Tiro y Gimnasia por abrir sus instalaciones y destacó las devoluciones positivas recibidas por parte de los participantes.

“Todos los jugadores están muy contentos y hablando muy bien del club, de las canchas y de la organización del torneo”, señaló.

Según explicó, esas opiniones resultan importantes para ratificar ante la Federación Internacional de Tenis y la Asociación Argentina de Tenis que Jujuy cuenta con las condiciones necesarias para recibir competencias de jerarquía.

“Eso nos ayuda muchísimo para que vean que Jujuy está a la altura de las grandes ligas, como yo digo”, sostuvo.

El deporte como política para el desarrollo de la provincia

Luis Calvetti, secretario de Deportes de Jujuy, destacó la importancia de acompañar diferentes disciplinas y generar oportunidades para que más personas accedan a la actividad física.

“El deporte es clave para que nuestra comunidad se desarrolle de la mejor manera. Lo llevamos adelante en cada rincón de la provincia, no solamente con el tenis, sino con todas las disciplinas y todos los deportes”, manifestó.

El funcionario también anticipó la llegada de otros eventos deportivos de relevancia.

“Se aproxima un Ironman, también, si Dios quiere, un Mont Blanc en la provincia y otros eventos de esa magnitud”, indicó.