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24 de junio de 2026 - 11:12
Deportes.

El tenis internacional vuelve a Jujuy y homenajeará a Marcelo Wowk

La Asociación Jujeña de Tenis confirmó una nueva edición del torneo y anunció que llevará el nombre del reconocido profesor fallecido en 2025, una figura clave en el desarrollo de la disciplina en la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
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Tenis - Foto de archivo&nbsp;

Tenis - Foto de archivo 

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La confirmación fue realizada por Fernando Alvarado, presidente de la Asociación Jujeña de Tenis, quien destacó que la decisión surgió apenas se conoció que la provincia volvería a albergar el certamen. “Uno de los primeros pensamientos que se cruzó en la asociación fue homenajearlo. El último gran evento del que participó fue este torneo”, explicó.

MArcelo Wowk

Un referente del tenis jujeño

Marcelo Wowk dejó una huella profunda en el desarrollo del tenis de Jujuy. Durante años trabajó en la formación de jugadores, dictó clases en distintos puntos de la provincia y llevó el deporte a lugares donde históricamente no tenía presencia. Además, fue director general del torneo internacional disputado el año pasado en el Club Tiro y Gimnasia, una competencia que reunió a jugadores de distintas nacionalidades y posicionó a Jujuy dentro del calendario del tenis profesional.

“Queríamos ser muy prudentes con la familia y con todo el entorno, pero sentimos que era una manera de mantenerlo presente”, señaló Alvarado en diálogo con TodoJujuy.

El regreso del tenis internacional

La nueva edición del torneo comenzará el 1 de julio con una etapa de preclasificación que contará con 32 jugadores. “Fue un desafío muy grande realizar el torneo el año pasado y el hecho de volver a hacerlo es un reconocimiento al trabajo de todos los que participaron”, explicó el dirigente.

Actualmente ya hay más de veinte jugadores inscriptos para la prequaly y se espera completar el cuadro en los próximos días. Además, el cuadro principal ya cuenta con tenistas confirmados de distintos países, entre ellos Uruguay, Perú, Malasia y Estados Unidos.

De qué color es la pelota de tenis y por qué nadie se pone de acuerdo.
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Tenis - Foto de archivo

Una motivación para los chicos

Alvarado destacó que contar con un torneo internacional en la provincia también tiene un impacto importante en la formación de nuevos jugadores. “Tener estos torneos les muestra a los chicos que pueden llegar. Muchas veces se preguntan para qué entrenan o hasta dónde pueden avanzar. Hoy en Jujuy tienen esa posibilidad”, sostuvo.

En ese sentido, invitó a las escuelas de tenis de toda la provincia a acercarse al Club Tiro y Gimnasia durante la competencia.

El presidente de la Asociación también consideró que el tenis dejó atrás la imagen de deporte elitista. “De a poco se va corriendo esa idea. El tenis enseña disciplina, a superar situaciones y a convivir con los errores y los aciertos. Son herramientas que sirven para toda la vida”, afirmó.

Sobre el futuro del tenis jujeño, Alvarado dejó una frase que despertó expectativas. Consultado sobre la posibilidad de un nuevo anuncio importante para la disciplina, respondió: “Del uno al diez, estamos en un once”.

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