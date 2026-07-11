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11 de julio de 2026 - 16:23
Deportes.

Boca acordó la vuelta de Sebastián Villa

El Xeneize llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia para comprar el pase del delantero colombiano. Firmará contrato por cuatro temporadas y podría volver a jugar en los próximos días.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Boca acordó la vuelta de Sebastián Villa

Boca acordó la vuelta de Sebastián Villa

Después de varios días de negociaciones, Boca cerró el regreso de Sebastián Villa. El club de la Ribera llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia y comprará la totalidad del pase del delantero colombiano por 6,5 millones de dólares.

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De esta manera, Villa volverá a vestir la camiseta azul y oro tres años después de su salida, marcada por conflictos con la dirigencia y su situación judicial.

Los últimos detalles de la operación

Boca acord&oacute; la vuelta de Sebasti&aacute;n Villa

Boca acordó la vuelta de Sebastián Villa

Las conversaciones entre ambos clubes se aceleraron en las últimas horas y este sábado quedó sellado el acuerdo económico. Solo resta el intercambio de la documentación y la revisión médica para oficializar el regreso del atacante.

Una de las señales que anticipó la transferencia fue la ausencia de Villa en la lista de convocados de Independiente Rivadavia para enfrentar a Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Una vez superados los estudios médicos, el colombiano firmará un contrato por cuatro temporadas y se sumará al plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena, que transita la recta final de la pretemporada.

¿Cuándo podría volver a jugar?

Boca acord&oacute; la vuelta de Sebasti&aacute;n Villa

Boca acordó la vuelta de Sebastián Villa

El cuerpo técnico evaluará la condición física del delantero para definir si puede integrar la lista de convocados para el debut oficial del semestre frente a Sarmiento de Junín, por la Copa Argentina.

En caso de no llegar a ese encuentro, todo indica que estará disponible para la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, programada para el 23 de julio.

Un regreso que genera opiniones divididas

Villa inició su primera etapa en Boca en 2018 y permaneció hasta 2023. Durante ese ciclo disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, dio 32 asistencias y conquistó siete títulos.

Sin embargo, su salida estuvo rodeada de polémicas. La condena por violencia de género, el conflicto con el Consejo de Fútbol y otros episodios extradeportivos marcaron el final de su etapa en el club, por lo que su regreso genera opiniones divididas entre los hinchas xeneizes.

Ahora, Boca apuesta nuevamente por el talento futbolístico del colombiano, que buscará recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante para afrontar la segunda parte de la temporada.

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