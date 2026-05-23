sábado 23 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de mayo de 2026 - 17:59
Deportes.

Milton Álvarez a horas del clásico de Gimnasia de Jujuy: "Es una final"

El arquero de Gimnasia de Jujuy, Milton Álvarez, habló del choque con Gimnasia y Tiro en Salta del domingo.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Milton Álvarez en Gimnasia de Jujuy

Milton Álvarez en Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy viaja a Salta para jugar el clásico con Gimnasia y Tiro. El choque entre el Albo y el Lobo se disputará este domingo 24 de mayo desde las 18.30 horas, en el Estadio David Michel Torino. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Bruno Amiconi como árbitro del clásico.

Lee además
Estadio Único Madre de Ciudades - Santiago del Estero
Deportes.

Confirmaron el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano en Copa Argentina: quién es
Dura sancióna Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy: cuántos partidos se pierde

Para Milton Álvarez hay “mucha expectativa, un poco con ansiedad, pero con la tranquilidad de que el equipo sabe lo que tiene que ir a hacer, sabe cómo tiene que jugar”, y subrayó que para el Lobo el clásico “para nosotros es una final”.

“Sabemos que es un partido más que importante para la institución y para la gente de Jujuy. Sabemos esa responsabilidad, así que intentaremos hacer lo mejor para sumar a tres y ganar de visitante”, acotó el arquero de Gimnasia.

Embed - Milton Álvarez - Arquero de Gimnasia

El presente de Gimnasia de Jujuy

Dijo que el equipo “está con mucha armonía, muy ordenado, con una idea de juego clara, con los conceptos muy aceitados. Creo que el equipo ha demostrado partido a partido un crecimiento importante, más allá de los resultados”, acotó.

Creo que la idea de juego está siempre clara más allá del rival. Siempre en todas las canchas nuestra idea es sumar de tres en lo posible, intentar imponernos desde el lado del juego y contrarrestar al rival”, cerró el sólido arquero.

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy
Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Entradas físicas para el clásico del norte

Las entradas físicas para la visita se venderán este sábado 23 de mayo en el estadio 23 de Agosto. La boletería habilitada será la de la Popular Norte y atenderá de 10 a 18 horas.

El encuentro se jugará este domingo 24 de mayo, desde las 18.30, en el estadio David Michel Torino de Salta, donde el Lobo contará con acompañamiento de público visitante.

Precios

Además de la venta presencial, las entradas digitales ya se encuentran habilitadas a través del sitio informado por la organización del partido. Según la placa difundida oficialmente, los valores son de $40.000 para popular y $60.000 para platea.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano en Copa Argentina: quién es

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy: cuántos partidos se pierde

Gimnasia de Jujuy llega al clásico en Salta con una baja sensible: horario y árbitro confirmados

Venta de entradas físicas para Gimnasia de Jujuy - Gimnasia y Tiro: cuándo y a qué hora

Operativo en Salta: qué deben saber los hinchas jujeños antes del clásico

Lo que se lee ahora
un jujeno completo el album del mundial 2026 en dos semanas: cumpli un sueno video
Jujuy.

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: "Cumplí un sueño"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Auto desbarrancó en Alto La Viña
Jujuy.

Perdió el control, cayó con el auto a un barranco en Alto La Viña y sobrevivió

Así es el avión que llevará a la Selección Argentina al Mundial 2026
País.

Así es el avión que llevará a la Selección Argentina al Mundial 2026

La automedicación es terrible: alertan en Jujuy por los riesgos en niños con gripe video
Salud.

"La automedicación es terrible": alertan en Jujuy por los riesgos en niños con gripe

Marcha Belgraniana - Foto de archivo 2025
Jujuy.

Marcha Belgraniana en Jujuy: mirá el cronograma de actividades

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: Cumplí un sueño video
Jujuy.

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: "Cumplí un sueño"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel