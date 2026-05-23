Milton Álvarez a horas del clásico de Gimnasia de Jujuy: "Es una final"

Gimnasia de Jujuy viaja a Salta para jugar el clásico con Gimnasia y Tiro . El choque entre el Albo y el Lobo se disputará este domingo 24 de mayo desde las 18.30 horas , en el Estadio David Michel Torino. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Bruno Amiconi como árbitro del clásico.

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Para Milton Álvarez hay “mucha expectativa, un poco con ansiedad , pero con la tranquilidad de que el equipo sabe lo que tiene que ir a hacer, sabe cómo tiene que jugar”, y subrayó que para el Lobo el clásico “ para nosotros es una final”.

“Sabemos que es un partido más que importante para la institución y para la gente de Jujuy . Sabemos esa responsabilidad, así que intentaremos hacer lo mejor para sumar a tres y ganar de visitante”, acotó el arquero de Gimnasia.

Embed - Milton Álvarez - Arquero de Gimnasia

El presente de Gimnasia de Jujuy

Dijo que el equipo “está con mucha armonía, muy ordenado, con una idea de juego clara, con los conceptos muy aceitados. Creo que el equipo ha demostrado partido a partido un crecimiento importante, más allá de los resultados”, acotó.

“Creo que la idea de juego está siempre clara más allá del rival. Siempre en todas las canchas nuestra idea es sumar de tres en lo posible, intentar imponernos desde el lado del juego y contrarrestar al rival”, cerró el sólido arquero.

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Entradas físicas para el clásico del norte

Las entradas físicas para la visita se venderán este sábado 23 de mayo en el estadio 23 de Agosto. La boletería habilitada será la de la Popular Norte y atenderá de 10 a 18 horas.

El encuentro se jugará este domingo 24 de mayo, desde las 18.30, en el estadio David Michel Torino de Salta, donde el Lobo contará con acompañamiento de público visitante.

Precios

Además de la venta presencial, las entradas digitales ya se encuentran habilitadas a través del sitio informado por la organización del partido. Según la placa difundida oficialmente, los valores son de $40.000 para popular y $60.000 para platea.