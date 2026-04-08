Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.

La policía de la Provincia de Jujuy y familiares de la cabo primero Marisol Rocha solicitan con urgencia donantes de sangre para asistir a la efectiva, quien permanece internada en estado crítico tras un grave siniestro vial ocurrido en avenida General Savio.

El hecho se registró cuando la mujer se dirigía a su lugar de trabajo en motocicleta. Según el relato de su pareja, otro vehículo intentó sobrepasarla en el carril rápido, la embistió desde el lado izquierdo y provocó su caída sobre la calzada. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Como consecuencia del accidente, la policía fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permanece en coma inducido. Presenta una inflamación cerebral y su estado es delicado, pese a que llevaba casco al momento del hecho.

Pedido urgente de donantes de sangre para Marisol Rocha Ante este cuadro, se lanzó una convocatoria solidaria para quienes puedan donar sangre. Se solicita colaboración para Marisol Rocha, sin importar grupo o factor sanguíneo.

Lugar: Hospital Pablo Soria (Gral. Güemes 1345, San Salvador de Jujuy) Día: Jueves 9 de abril Horario: 09:00 a 12:00 horas Además, se habilitó un número de contacto para quienes deseen colaborar o aportar información: 3884567154 image Conmoción y pedido de justicia por la mujer policía El caso generó profunda conmoción, especialmente por la situación familiar de la víctima, quien es madre de dos niños pequeños. Sus allegados también solicitan la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan identificar al conductor que protagonizó el hecho y se dio a la fuga. Mientras tanto, la prioridad es acompañar a la mujer policía en su recuperación, en un momento donde la solidaridad puede marcar la diferencia. Embed - Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

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