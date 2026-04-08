miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 15:11
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

La cabo primero Marisol Rocha se encuentra internada en grave estado y solicitan colaboración urgente en el Hospital Pablo Soria.

Por  Judith Girón
solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.&nbsp;

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha. 

Lee además
Trasplante de riñón (foto archivo).
Jujuy.

Se realizó un trasplante de riñón en el hospital Pablo Soria
Aunque Jujuy muestra mejores números que otras provincias, el ausentismo escolar sigue afectando las trayectorias educativas.
Educación.

Jujuy, entre las provincias con menor ausentismo escolar

El hecho se registró cuando la mujer se dirigía a su lugar de trabajo en motocicleta. Según el relato de su pareja, otro vehículo intentó sobrepasarla en el carril rápido, la embistió desde el lado izquierdo y provocó su caída sobre la calzada. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Como consecuencia del accidente, la policía fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permanece en coma inducido. Presenta una inflamación cerebral y su estado es delicado, pese a que llevaba casco al momento del hecho.

Pedido urgente de donantes de sangre para Marisol Rocha

Ante este cuadro, se lanzó una convocatoria solidaria para quienes puedan donar sangre. Se solicita colaboración para Marisol Rocha, sin importar grupo o factor sanguíneo.

Lugar: Hospital Pablo Soria (Gral. Güemes 1345, San Salvador de Jujuy)

Día: Jueves 9 de abril

Horario: 09:00 a 12:00 horas

Además, se habilitó un número de contacto para quienes deseen colaborar o aportar información: 3884567154

image

Conmoción y pedido de justicia por la mujer policía

El caso generó profunda conmoción, especialmente por la situación familiar de la víctima, quien es madre de dos niños pequeños. Sus allegados también solicitan la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan identificar al conductor que protagonizó el hecho y se dio a la fuga.

Mientras tanto, la prioridad es acompañar a la mujer policía en su recuperación, en un momento donde la solidaridad puede marcar la diferencia.

Embed - Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se realizó un trasplante de riñón en el hospital Pablo Soria

Jujuy, entre las provincias con menor ausentismo escolar

Se agrava el ausentismo estudiantil: en dos años creció 7 puntos en el país

Condenaron a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña

Designaron al nuevo jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy

Lo que se lee ahora
Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Candidatas Colegio del Huerto.
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio del Huerto presentó a sus 52 candidatas para la elección

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel