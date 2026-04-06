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6 de abril de 2026 - 11:07
Jujuy.

Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

Una mujer policía fue atropellada en Avenida Savio cuando iba en su moto y la persona se dio a la fuga. Familiares piden colaboración para dar con su paradero.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

Una mujer policía se encuentra en estado crítico tras haber sido atropellada en un siniestro vial ocurrido en avenida Savio, en cercanías de la casilla de información turística del acceso sur. El conductor involucrado se dio a la fuga y es intensamente buscado.

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El hecho y la fuga del conductor

De acuerdo al testimonio de su pareja, Juan Carlos Cabrera, el hecho ocurrió cuando la mujer se dirigía a su lugar de trabajo. La víctima circulaba por avenida Savio cuando, según los primeros datos, otro vehículo intentó sobrepasarla en el carril rápido.

“Me dijeron que la venían bocinando y apurando para pasarla. Como no hacía caso, intentaron rebasarla y la golpearon del lado izquierdo”, relató Cabrera.

El impacto provocó que la mujer cayera sobre la calzada. Tras el siniestro, el conductor involucrado abandonó el lugar sin asistir a la víctima.

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Estado de salud: en coma inducido

La policía fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internada en estado grave.

“Desde el accidente mi esposa no despertó. Tiene un coma inducido y una parte del cerebro inflamada”, señaló su pareja, visiblemente afectado por la situación.

A pesar de que llevaba casco al momento del hecho, las lesiones sufridas son de gravedad.

El pedido de la familia

La familia solicita la colaboración de la comunidad para poder esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

“Quiero pedir a cualquier persona que tenga algún dato o que haya presenciado el siniestro, o que tenga imágenes, que las aporte”, expresó Cabrera.

Hasta el momento, solo pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido a partir del testimonio de personas que llegaron cuando la víctima ya se encontraba tendida sobre el asfalto. También aguardan acceder a registros de cámaras de seguridad de la zona.

La mujer es madre de dos niños

La mujer policía es madre de dos niños, de 9 y 4 años. Su pareja describió el difícil momento que atraviesan mientras esperan su evolución. “Tenemos dos hijos, es muy duro”, manifestó.

El caso continúa bajo investigación mientras se intenta identificar al conductor que protagonizó el hecho y se dio a la fuga.

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