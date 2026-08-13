¿Jujuy está preparado para un sismo? Qué hacer antes, durante y después según un geólogo

Estar preparados para un eventual sismo es uno de los desafíos que enfrenta Jujuy por encontrarse en una zona de alta peligrosidad sísmica. Tras el terremoto ocurrido en Colombia, el doctor en Geología Juan Pablo Villalba Ulberich analizó en Todo Se Ve la situación de la provincia y remarcó la importancia de la construcción sismorresistente, la prevención y la educación de la población.

El especialista fue contundente al ser consultado sobre si Jujuy está preparado para afrontar un fenómeno de estas características. “ Yo creo que no . Me parece que justamente lo que está pasando ahora es que, con estos eventos que son relativamente cercanos, uno empieza a tomar conciencia de que estamos en una zona sísmica”, afirmó.

Villalba Ulberich recordó además que el geólogo Andrés Folguera señaló recientemente que Jujuy y Salta son las zonas con mayor peligrosidad sísmica del país y aportó otro dato que dimensiona la actividad existente en la provincia: “Diariamente hay entre 5 y 10 sismos en la provincia de Jujuy”.

Uno de los principales aspectos planteados por Villalba Ulberich tiene que ver con las condiciones de los edificios y viviendas. “Deberíamos estar preparados, al menos ediliciamente”, sostuvo.

En ese sentido, explicó: “Que una construcción sea sismorresistente no significa que no vaya a colapsar, sino que ante las primeras ondas sísmicas y los primeros movimientos que ocurran tiene que soportar esos movimientos. Se va a mover todo y permitir que la gente pueda salir del edificio”, explicó.

El geólogo también puso el foco en la responsabilidad estatal, tanto en los controles sobre las construcciones como en las políticas destinadas a preparar a la comunidad.

“Es fundamental para mí el rol del Estado. El rol del Estado tanto en controlar y asegurar que se cumple una normativa de construcción antisísmica y poder corroborar eso, como también en la prevención, que se puede dar como educación en las escuelas principalmente. Puede ser el punto más importante”, señaló.

Qué hacer antes de un sismo

Prepararse antes de un movimiento sísmico no significa conocer cuándo ocurrirá. Villalba Ulberich aclaró que actualmente no es posible anticipar un sismo ni recibir una advertencia con suficiente tiempo como para esperar su llegada.

“Cuando se habla de antes de un sismo, no es que nos vamos a enterar antes de que ocurra, que vamos a estar esperando, porque no es que nos va a llegar una alerta que va a decir que en media hora habrá un sismo. No. No se puede anticipar un sismo”, explicó.

Por eso, la prevención debe realizarse de manera permanente. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Identificar lugares de protección dentro de la vivienda y elegir zonas alejadas de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

dentro de la vivienda y elegir zonas alejadas de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. Asegurar muebles y objetos pesados , como bibliotecas, estantes y calefones.

, como bibliotecas, estantes y calefones. Preparar un kit de emergencia con agua, linterna, radio, botiquín, documentos, medicamentos y alimentos para entre 48 y 72 horas.

con agua, linterna, radio, botiquín, documentos, medicamentos y alimentos para entre 48 y 72 horas. Organizar un plan familiar , definiendo roles, un punto de encuentro y contactos de emergencia.

, definiendo roles, un punto de encuentro y contactos de emergencia. Aprender cómo cortar el gas, el agua y la electricidad .

. Realizar simulacros y enseñar a todos los integrantes de la familia cómo reaccionar.

Durante el sismo: agacharse, cubrirse y agarrarse

Si el movimiento comienza, la recomendación principal es mantener la calma y aplicar tres acciones: agacharse, cubrirse y agarrarse.

La persona debe buscar protección debajo de una mesa resistente y sujetarse a ella mientras dure el movimiento. Si no tiene una cerca, debe proteger principalmente la cabeza y el cuello con los brazos y alejarse de elementos que puedan desprenderse.

También se recomienda no correr ni intentar abandonar inmediatamente el lugar mientras todo se está moviendo. En edificios, no deben utilizarse los ascensores.

La forma de actuar puede cambiar según dónde se encuentre cada persona. Dentro de una casa o edificio hay que alejarse de las ventanas y protegerse; en una escuela u oficina se deben seguir las indicaciones del personal; y si el sismo sorprende en la calle, es necesario alejarse de postes, cables, fachadas, árboles y vidrios.

Quienes estén conduciendo deben detenerse en un lugar seguro y permanecer dentro del vehículo. En el caso de personas con movilidad reducida, se recomienda bloquear las ruedas de la silla cuando corresponda y proteger especialmente la cabeza y el cuello.

Qué hacer después y por qué hay que estar atentos a las réplicas

Una vez finalizado el movimiento principal, el peligro no necesariamente terminó. Entre las primeras medidas se debe comprobar si existen personas heridas, brindar primeros auxilios cuando sea posible y revisar las condiciones del lugar.

Para evacuar edificios se deben utilizar escaleras y no ascensores, mientras que el teléfono debe reservarse para situaciones necesarias y se recomienda seguir información proveniente de fuentes oficiales.

Otro aspecto a tener en cuenta son las réplicas posteriores al movimiento principal. Villalba Ulberich explicó que pueden presentarse con diferentes intensidades. Sobre el momento en que pueden producirse, agregó que “por lo general” ocurren durante la semana posterior.

La actividad sísmica forma parte de la realidad geológica de Jujuy y, ante la imposibilidad de saber exactamente cuándo ocurrirá un movimiento importante, especialistas ponen el foco en una misma herramienta: prepararse antes, saber cómo protegerse durante el fenómeno y mantener las precauciones una vez que termine.