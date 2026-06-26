Mundial 2026: explosiva reunión entre Marcelo Bielsa y los jugadores de Uruguay

Filtraron detalles de la tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay antes del duelo ante España.

Cuatro jugadores de peso de la Selección de Uruguay mantuvieron un encuentro de fuerte tensión con el entrenador Marcelo Bielsa en la previa del partido clave frente a Selección de España por el Mundial 2026 . Durante la reunión surgieron cuestionamientos vinculados tanto a la intensidad de los entrenamientos.

A su vez, aparecieron críticas sobre la disposición táctica que el equipo debería adoptar para el encuentro. Lo que inicialmente parecía un intercambio reducido terminó derivando en un encuentro más amplio del plantel, con futbolistas que incluso se retiraron mientras el entrenador todavía estaba exponiendo su postura.

De acuerdo a lo informado por el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol , los jugadores Sergio Rochet , Manuel Ugarte , Rodrigo Bentancur y Federico Valverde habrían impulsado la convocatoria de una reunión con Marcelo Bielsa en la antesala del duelo frente a España .

El planteo que le transmitieron al entrenador fue contundente: sostuvieron que la metodología de entrenamientos resulta excesivamente exigente, que varios futbolistas llegaron al torneo con molestias físicas arrastradas por lesiones o por la acumulación de carga, y que el grupo ya no tolera ese esquema de trabajo.

Para respaldar su postura, los jugadores hicieron referencia a la última práctica antes del encuentro con Selección de Estados Unidos —partido en el que la Selección de Uruguay terminó siendo goleada— y remarcaron que ese entrenamiento los dejó sin energía durante el desarrollo del compromiso.

Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde encabezaron el reclamo interno.

Un cuestionamiento al planteo táctico

Sin embargo, las exigencias no se quedaron únicamente en el plano físico o de la preparación. Los cuatro líderes del plantel también le trasladaron a Marcelo Bielsa una propuesta táctica definida: pretenden que la Selección de Uruguay enfrente a Selección de España con un bloque más replegado y apostando a salir rápido de contragolpe.

Esta idea contrasta directamente con la filosofía de juego basada en la presión alta, el protagonismo ofensivo, y el control del partido que el entrenador argentino Marcelo Bielsa ha intentado implementar desde su llegada a la Selección de Uruguay Selección de Uruguay.

Previo a esa primera instancia, los cuatro futbolistas habían acordado una postura común, una posición unificada: si Marcelo Bielsa no aceptaba escucharlos o no mostraba apertura a los planteos, se retirarían de la conversación. Sin embargo, lo que ocurrió después terminó superando ampliamente ese escenario inicial de reclamo interno.

Cuatro referentes de la selección uruguaya protagonizaron una reunión de confrontación directa con el técnico Marcelo Bielsa.

La reunión que en principio era acotada, reducida y entre pocos jugadores y el entrenador derivó en un llamado al resto del plantel, lo que cambió por completo el alcance del encuentro y la dinámica del grupo. En ese contexto, Marcelo Bielsa tomó la palabra de manera inmediata y se extendió durante 48 minutos sin interrupciones, con la cabeza baja, desarrollando su mirada sobre el juego colectivo, el grupo humano y el recorrido del proceso deportivo.

Durante ese extenso discurso, el entrenador abordó sin rodeos los focos de conflicto, las tensiones internas y las discrepancias tácticas. Trajo a colación situaciones pasadas de fricción dentro del plantel, incluida la controversia por la ausencia de Luis Suárez, y sostuvo que en esos momentos también percibió que el grupo había intentado apartarlo del cargo.

A su vez, señaló que entiende haber sido parte del desarrollo deportivo, la formación táctica y la consolidación de jugadores en la selección, mencionando de forma directa a Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo.

Los detalles de la reunión entre Bielsa y los referentes en medio del escándalo.

En lo referido al planteo táctico, Marcelo Bielsa fue tajante: la Selección de Uruguay Selección de Uruguay enfrentará a Selección de España Selección de España con un esquema en espejo, una estructura táctica simétrica. La postura chocó de lleno con lo que habían solicitado los futbolistas, que habían planteado una idea completamente opuesta de bloque replegado y transiciones rápidas.

Tras más de 40 minutos de exposición, el entrenador hizo una breve pausa y fue en ese momento cuando algunos integrantes del plantel comenzaron a ponerse de pie, dando señales de incomodidad y desconformidad creciente. En ese contexto, José María Giménez intervino para intentar calmar la situación: “No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico”, expresó.

La intervención del zaguero no logró evitar que parte del grupo se retirara del encuentro: mientras algunos futbolistas se levantaron y se fueron, otros decidieron permanecer hasta que Marcelo Bielsa finalizó su exposición.

Filtraron detalles de la tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay antes del duelo ante España.

En el desarrollo del episodio también surgió el nombre de Ronald Araújo. El defensor, que arrastra una lesión que lo marginó de los dos primeros partidos del grupo y llega con lo justo al cruce ante España, cree estar en condiciones de jugar. Sin embargo, el entrenador contempla ubicar a Guillermo Varela en su posición, una decisión que habría generado disgusto en el propio jugador.

De acuerdo con el medio radial uruguayo, Ronald Araújo habría manifestado su malestar por escrito. La expresión que tomó estado público fue: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

En el mismo informe también se menciona a un integrante neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Asociación Uruguaya de Fútbol. Este directivo estaría al tanto de las inquietudes del plantel y, desde su análisis deportivo, comparte la interpretación táctica de los jugadores.

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Si bien evita una exposición pública en contra del entrenador, considera que Marcelo Bielsa no continuaría al frente del seleccionado más allá de las próximas semanas, independientemente del desenlace del partido ante España.

Bielsa en conferencia de prensa no se refirió al tema

Marcelo Bielsa se presentó ante los medios en el estadio de las Chivas de Guadalajara y evitó cualquier referencia a la situación interna del plantel. En cambio, el entrenador abordó el aspecto físico del equipo con una interpretación totalmente distinta a la expresada por los futbolistas, asegurando: “A nivel físico hemos sido muy superiores a los rivales. La sensación es que el rendimiento físico no es un problema”.

En relación al duelo frente a la Selección de España, Marcelo Bielsa reconoció el nivel del adversario y elogió su propuesta futbolística. “Ha conseguido para España un fútbol exquisito. Es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado en mi equipo. Es admirable lo que ha conseguido”, afirmó al referirse al trabajo del seleccionador Luis de la Fuente.

Lo que empezó como una conversación entre cinco personas terminó con jugadores levantándose de una asamblea de plantel completo.

Sin embargo, el técnico de la celeste relativizó la influencia del ambiente en el desarrollo del encuentro y descartó que el apoyo del público hacia el rival pueda ser determinante: “Eso no puede ser un aspecto decisivo en un partido en el que nos jugamos tanto”, sostuvo.

En lo que respecta a Lamine Yamal, Marcelo Bielsa reconoció que el delantero del FC Barcelona constituye un desafío colectivo que su equipo deberá resolver.

En ese sentido, explicó que la generación de juego es un eje central en su propuesta y destacó el desequilibrio del joven atacante: “La creación es una facción prioritaria en su manera de jugar. Lamine Yamal es desequilibrante. Necesitaremos ayudas ante un jugador desequilibrante”, indicó.

Referentes de la selección uruguaya protagonizaron una reunión de confrontación directa con el técnico Marcelo Bielsa.

A su vez, el entrenador reafirmó su enfoque táctico ante la prensa al señalar: “España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota, esa idea no cambia”. En relación a Fernando Muslera, convocado a pesar de su trayectoria y edad, Marcelo Bielsa fue breve en su respuesta: “No he tenido una charla especial con él. Está en la selección por su gran rendimiento en Estudiantes de La Plata”.

La Selección de Uruguay afronta el encuentro ante España con 2 unidades en el Mundial 2026, dentro del Grupo H, tras registrar dos empates: 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde. Para asegurar la clasificación directa a los 16avos de final, el equipo necesita obtener una victoria.