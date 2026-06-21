Uruguay empató con Cabo Verde y dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un encuentro vibrante que terminó igualado 2 a 2. El conjunto sudamericano abrió el marcador a través de Maximiliano Araújo, pero la selección africana reaccionó y encontró el empate gracias a Kevin Pina.
En el complemento, los dirigidos por Marcelo Bielsa volvieron a ponerse en ventaja con un gol de Agustín Canobbio, aunque nuevamente Cabo Verde encontró respuestas y llegó al 2 a 2 definitivo por intermedio de Hélio Varela.
Pese al empate, Uruguay fue superior en varios pasajes del encuentro. La Celeste registró un 61% de posesión, remató en más oportunidades y generó las situaciones más claras, pero no logró traducir ese dominio en una victoria.
image
Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026
La clasificación se definirá en la última fecha
El resultado dejó abierto el panorama en el Grupo H. Uruguay sumó un punto importante, aunque dejó escapar la posibilidad de acercarse a los octavos de final.
Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, volvió a demostrar personalidad y capacidad de reacción ante un rival de jerarquía. Con este empate, mantiene intactas sus chances de avanzar a la próxima instancia.
image
Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026
Ahora, la Celeste deberá enfocarse en el último compromiso de la fase de grupos, donde buscará sellar su clasificación y evitar sorpresas en un grupo que se volvió mucho más parejo de lo esperado.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.