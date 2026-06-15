Mundial 2026: Uruguay empató con Arabia Saudita en su debut mundialista

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido intenso que tuvo emociones, rebotes decisivos y a un arquero como gran protagonista sobre el final.
El equipo saudí golpeó primero a los 40 minutos del primer tiempo. Tras un cabezazo de Mohamed Kanno que Fernando Muslera logró contener, Abdulelah Al-Amri capturó el rebote en el área chica y empujó la pelota para marcar el 1-0.
La Celeste intentó reaccionar en el segundo tiempo y estuvo cerca de igualar a los 60 minutos, cuando Manuel Ugarte probó desde afuera del área. El arquero Al-Owais alcanzó a desviar el remate y la pelota terminó pegando en el poste, en una de las jugadas más claras para Uruguay.
El empate llegó recién a los 80 minutos. Federico Viñas ganó de cabeza y obligó a una nueva respuesta de Al-Owais, pero el rebote quedó servido para Maxi Araújo, que definió con un fuerte remate para poner el 1-1.
Al-Owais, la figura del partido
En los minutos finales, Uruguay fue por la victoria y generó varias situaciones de peligro, pero se encontró con una gran actuación de Al-Owais. El arquero saudí tapó varias pelotas de gol que podrían haber cambiado la historia del partido y terminó siendo una de las figuras del encuentro.
Con este resultado, Uruguay y Arabia Saudita sumaron un punto en el inicio del Grupo H. En el otro partido de la zona, Cabo Verde dio la sorpresa y empató 0-0 ante España, uno de los candidatos del grupo.
El empate deja la zona abierta y obliga a todos los equipos a sumar en la próxima fecha para acomodarse en la pelea por la clasificación.
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