Insólito video del Mundial 2026: una pelota gigante salió rodando por la calle

Un balón gigante del Mundial 2026 se desprendió en la Zona Rosa de San Salvador, El Salvador, durante una fuerte tormenta y terminó rodando por la calle entre autos, lluvia y sorpresa generalizada. La escena fue grabada por vecinos y en pocas horas se convirtió en uno de los videos virales más curiosos de la cita mundialista.

Una pelota gigante en plena tormenta El hecho ocurrió en la Zona Rosa, uno de los sectores más conocidos de San Salvador por su movimiento turístico, gastronómico y nocturno. Allí estaba instalado un enorme balón inflable promocional de “La Trionda”, vinculado a la campaña mundialista, cuando las intensas lluvias y las ráfagas de viento hicieron que se desprendiera de su estructura.

Desde ese momento, la imagen pareció salida de una película: la pelota comenzó a avanzar por la calle empujada por el viento, mientras los autos reducían la velocidad y algunos peatones miraban la escena entre asombro y risas.

Embed - LA PELOTA DEL MUNDIAL SE SOLTÓ Y RODÓ POR LA CALLE Una escena insólita se volvió viral en plena fiebre mundialista: un balón gigante promocional del Mundial 2026 se desprendió durante una fuerte tormenta y terminó rodando por la Zona Rosa de San Salvador, en El Salvador. La pelota avanzó entre autos, lluvia y sorpresa de los vecinos. No se reportaron heridos ni daños importantes, pero el video ya recorre las redes como una de las perlitas del Mundial. Nota completa en TodoJujuy. #Mundial2026 #LaTrionda #BalonGigante #ElSalvador #ZonaRosa #Virales #Futbol #todojujuy #canal4 @diariotodojujuy LA PELOTA DEL MUNDIAL SE SOLTÓ Y RODÓ POR LA CALLE Una escena insólita se volvió viral en plena fiebre mundialista: un balón gigante promocional del Mundial 2026 se desprendió durante una fuerte tormenta y terminó rodando por la Zona Rosa de San Salvador, en El Salvador. La pelota avanzó entre autos, lluvia y sorpresa de los vecinos. No se reportaron heridos ni daños importantes, pero el video ya recorre las redes como una de las perlitas del Mundial. Nota completa en TodoJujuy. Mundial2026 LaTrionda BalonGigante ElSalvador ZonaRosa Virales Futbol todojujuy #canal4 sonido original - Todo Jujuy - Todo Jujuy El Mundial también deja sus perlitas Los videos muestran al balón rodando por una avenida mojada, iluminada por las luces de los vehículos y la lluvia. Aunque el episodio generó preocupación por el tamaño de la estructura, hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración. La situación también despertó una catarata de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios bromearon con que el Mundial “ya se jugaba en la calle”, mientras otros compararon el recorrido del inflable con una jugada inesperada en medio de la tormenta. Lo más importante El balón inflable estaba instalado como parte de una campaña promocional vinculada al Mundial 2026.

La tormenta y las fuertes ráfagas de viento hicieron que se desprendiera de su estructura.

El episodio ocurrió en la Zona Rosa de San Salvador, El Salvador.

No se reportaron heridos ni daños materiales de consideración, pero el video se volvió viral.

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