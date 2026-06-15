lunes 15 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de junio de 2026 - 13:53
Mundial.

Insólito video del Mundial 2026: una pelota gigante salió rodando por la calle

La escena ocurrió en San Salvador, El Salvador, y rápidamente se volvió viral por lo insólito del momento de la pelota gigante del Mundial 2026.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Lee además
mundial 2026: chequia y sudafrica buscan sus primeros puntos en el grupo a

Mundial 2026: Chequia y Sudáfrica buscan sus primeros puntos en el Grupo A
mundial 2026: mexico y corea del sur chocan por el liderato del grupo a

Mundial 2026: México y Corea del Sur chocan por el liderato del Grupo A

Una pelota gigante en plena tormenta

El hecho ocurrió en la Zona Rosa, uno de los sectores más conocidos de San Salvador por su movimiento turístico, gastronómico y nocturno. Allí estaba instalado un enorme balón inflable promocional de “La Trionda”, vinculado a la campaña mundialista, cuando las intensas lluvias y las ráfagas de viento hicieron que se desprendiera de su estructura.

Desde ese momento, la imagen pareció salida de una película: la pelota comenzó a avanzar por la calle empujada por el viento, mientras los autos reducían la velocidad y algunos peatones miraban la escena entre asombro y risas.

Embed - LA PELOTA DEL MUNDIAL SE SOLTÓ Y RODÓ POR LA CALLE Una escena insólita se volvió viral en plena fiebre mundialista: un balón gigante promocional del Mundial 2026 se desprendió durante una fuerte tormenta y terminó rodando por la Zona Rosa de San Salvador, en El Salvador. La pelota avanzó entre autos, lluvia y sorpresa de los vecinos. No se reportaron heridos ni daños importantes, pero el video ya recorre las redes como una de las perlitas del Mundial. Nota completa en TodoJujuy. #Mundial2026 #LaTrionda #BalonGigante #ElSalvador #ZonaRosa #Virales #Futbol #todojujuy #canal4
@diariotodojujuy

LA PELOTA DEL MUNDIAL SE SOLTÓ Y RODÓ POR LA CALLE Una escena insólita se volvió viral en plena fiebre mundialista: un balón gigante promocional del Mundial 2026 se desprendió durante una fuerte tormenta y terminó rodando por la Zona Rosa de San Salvador, en El Salvador. La pelota avanzó entre autos, lluvia y sorpresa de los vecinos. No se reportaron heridos ni daños importantes, pero el video ya recorre las redes como una de las perlitas del Mundial. Nota completa en TodoJujuy. Mundial2026 LaTrionda BalonGigante ElSalvador ZonaRosa Virales Futbol todojujuy #canal4

sonido original - Todo Jujuy - Todo Jujuy

El Mundial también deja sus perlitas

Los videos muestran al balón rodando por una avenida mojada, iluminada por las luces de los vehículos y la lluvia. Aunque el episodio generó preocupación por el tamaño de la estructura, hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración.

La situación también despertó una catarata de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios bromearon con que el Mundial “ya se jugaba en la calle”, mientras otros compararon el recorrido del inflable con una jugada inesperada en medio de la tormenta.

Lo más importante

  • El balón inflable estaba instalado como parte de una campaña promocional vinculada al Mundial 2026.
  • La tormenta y las fuertes ráfagas de viento hicieron que se desprendiera de su estructura.
  • El episodio ocurrió en la Zona Rosa de San Salvador, El Salvador.
  • No se reportaron heridos ni daños materiales de consideración, pero el video se volvió viral.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Chequia y Sudáfrica buscan sus primeros puntos en el Grupo A

Mundial 2026: México y Corea del Sur chocan por el liderato del Grupo A

Mundial 2026: Suiza y Bosnia quieren dar un paso hacia la siguiente ronda

Mundial 2026: Canadá y Qatar quieren tomar ventaja en el Grupo B

Mundial 2026: estadísticas y partidos de este lunes 15 de junio

Lo que se lee ahora
Sabri Lamouchi, ex DT de Túnez.
Deportes.

Túnez echó a su técnico en pleno Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.
Mundial.

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros video
Tragedia.

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

Abuso sexual (foto ilustrativa).
Flagelo.

Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá
Comercio.

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad
Justicia.

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel