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15 de junio de 2026 - 12:12
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Mundial 2026: México y Corea del Sur chocan por el liderato del Grupo A

La previa del choque de México ante Rep. de Corea, a disputarse en el estadio Guadalajara el jueves 18 de junio desde las 22:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: México y Corea del Sur chocan por el liderato del Grupo A
BsAs (DataFactory)

México enfrentará a Rep. de Corea, en el marco de la fecha 2 del grupo A del Mundial, el próximo jueves 18 de junio a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Guadalajara.

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Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de México en partidos del Mundial

México viene de vencer a Sudáfrica con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Rep. de Corea en partidos del Mundial

Rep. de Corea viene de derrotar a República Checa con un marcador 2 a 1.

El Grupo A pone frente a frente a sus dos ganadores de la primera jornada. Además, mexicanos y surcoreanos escribirán un nuevo capítulo de un historial favorable al conjunto azteca, que se impuso en sus dos enfrentamientos previos en Copas del Mundo, ambos por la fase de grupos: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018.

El Tri debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica. Julián Quiñones marcó el primer gol y Raúl Jiménez amplió la diferencia para darle tranquilidad al conjunto local. No obstante, el triunfo dejó un sabor agridulce: el capitán César Montes vio la roja, lo que le costará al menos un partido de suspensión.

Corea del Sur, por su parte, mostró carácter para imponerse 2-1 a República Checa. Los asiáticos reaccionaron tras comenzar en desventaja y dieron vuelta el resultado gracias a los tantos de Hwang In-beom y del ingresado Oh Hyeon-gyu, una muestra de resiliencia que les permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

El historial general también favorece a México. En los 14 enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, el Tri consiguió siete victorias, Corea del Sur se impuso en cuatro ocasiones y los tres encuentros restantes terminaron en empate.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de México en el próximo partido del Mundial
  • Grupo A - Fecha 3: vs República Checa: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Rep. de Corea en el próximo partido del Mundial
  • Grupo A - Fecha 3: vs Sudáfrica: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Horario México y Rep. de Corea, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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