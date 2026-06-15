lunes 15 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de junio de 2026 - 12:10
19

Mundial 2026: Chequia y Sudáfrica buscan sus primeros puntos en el Grupo A

Todos los detalles de la previa del partido entre República Checa y Sudáfrica, que se jugará el jueves 18 de junio desde las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Atlanta.

+ Seguir en
Mundial 2026: Chequia y Sudáfrica buscan sus primeros puntos en el Grupo A
BsAs (DataFactory)

Sudáfrica y República Checa se enfrentarán en el estadio Atlanta el próximo jueves 18 de junio desde las 13:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo A del Mundial.

Lee además
insolito video del mundial 2026: una pelota gigante salio rodando por la calle
Mundial.

Insólito video del Mundial 2026: una pelota gigante salió rodando por la calle
Sólida actuación del árbitro argentino
Deportes.

Yael Falcón Pérez y la tecnología que validó un gol clave

Así llegan República Checa y Sudáfrica

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de República Checa en partidos del Mundial

República Checa viene de caer por 1 a 2 frente a Rep. de Corea.

Últimos resultados de Sudáfrica en partidos del Mundial

Sudáfrica perdió ante México por 0 a 2.

Sin puntos tras la jornada inaugural del Grupo A, checos y surafricanos afrontan un duelo determinante en sus aspiraciones mundialistas. Tras comenzar su camino en el Mundial 2026 con derrotas, ambos están obligados a sumar para conservar sus opciones de avanzar a los octavos de final.

Sudáfrica cayó 2-0 ante México en el partido inaugural de la Copa del Mundo y, además, sufrió dos bajas sensibles: Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueron expulsados y se perderán este compromiso.

República Checa tampoco pudo sumar en la primera jornada. Los checos perdieron 2-1 frente a Corea del Sur pese a haberse adelantado en el marcador.

Europeos y africanos apenas cuentan con un enfrentamiento en el historial: un amistoso disputado en diciembre de 1997 que terminó igualado 2-2.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de República Checa en el próximo partido del Mundial
  • Grupo A - Fecha 3: vs México: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Sudáfrica en el próximo partido del Mundial
  • Grupo A - Fecha 3: vs Rep. de Corea: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Horario República Checa y Sudáfrica, según país
  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Insólito video del Mundial 2026: una pelota gigante salió rodando por la calle

Yael Falcón Pérez y la tecnología que validó un gol clave

¿En casa o afuera? Cómo estará el tiempo en Jujuy para ver a la Selección Argentina

Túnez echó a su técnico en pleno Mundial 2026

La canción de los hinchas de Brasil contra Argentina en el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Sabri Lamouchi, ex DT de Túnez.
Deportes.

Túnez echó a su técnico en pleno Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.
Mundial.

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros video
Tragedia.

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

Abuso sexual (foto ilustrativa).
Flagelo.

Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá
Comercio.

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad
Justicia.

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel