Mundial 2026: Chequia y Sudáfrica buscan sus primeros puntos en el Grupo A

Sudáfrica y República Checa se enfrentarán en el estadio Atlanta el próximo jueves 18 de junio desde las 13:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo A del Mundial.

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

República Checa viene de caer por 1 a 2 frente a Rep. de Corea.

Sin puntos tras la jornada inaugural del Grupo A, checos y surafricanos afrontan un duelo determinante en sus aspiraciones mundialistas. Tras comenzar su camino en el Mundial 2026 con derrotas, ambos están obligados a sumar para conservar sus opciones de avanzar a los octavos de final.

Sudáfrica cayó 2-0 ante México en el partido inaugural de la Copa del Mundo y, además, sufrió dos bajas sensibles: Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueron expulsados y se perderán este compromiso.

República Checa tampoco pudo sumar en la primera jornada. Los checos perdieron 2-1 frente a Corea del Sur pese a haberse adelantado en el marcador.

Europeos y africanos apenas cuentan con un enfrentamiento en el historial: un amistoso disputado en diciembre de 1997 que terminó igualado 2-2.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de República Checa en el próximo partido del Mundial

Grupo A - Fecha 3: vs México: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Sudáfrica en el próximo partido del Mundial

Grupo A - Fecha 3: vs Rep. de Corea: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)

Horario República Checa y Sudáfrica, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)