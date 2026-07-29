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29 de julio de 2026 - 20:41
Deportes.

Jujuy Básquet confirmó su cuerpo técnico para la Liga Argentina

Jujuy Básquet comenzó a preparar la temporada 2026-2027 de la Liga Argentina, con cuerpo técnico confirmado y un plantel renovado.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy Básquet confirmó su cuerpo técnico para la LigaArgentina

Jujuy Básquet confirmó su cuerpo técnico para la Liga Argentina

Jujuy Básquet comenzó oficialmente la preparación para afrontar una nueva temporada de la Liga Argentina. El presidente de la Federación Jujeña de Básquet, Gustavo Lamas, confirmó al cuerpo técnico y anticipó que el plantel está prácticamente conformado.

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El dirigente explicó que el trabajo de planificación comenzó apenas finalizó la participación anterior, con el objetivo de mejorar el rendimiento y volver a presentar un equipo competitivo en la segunda categoría del básquet nacional. “Ayer largamos oficialmente el nuevo proyecto para la temporada 2026-2027, con mucha ansiedad y muchas ganas de empezar a ultimar detalles”, expresó Lamas.

Continuidad del cuerpo técnico

Una de las principales definiciones fue la permanencia de Guillermo Tasso al frente del equipo. También seguirán los integrantes que lo acompañaron durante la campaña anterior. “El cuerpo técnico se mantiene. Es el mismo de la temporada anterior, con Guillermo Tasso y con el mismo preparador físico, asistente, jefe de equipo y el grupo de kinesiólogos, nutricionista y psicólogo”, detalló.

Lamas sostuvo que la decisión responde a la conformidad de la dirigencia con el trabajo realizado durante la última competencia. La presentación oficial de todos los integrantes se concretará en las próximas semanas.

Jujuy Básquet confirmó su cuerpo técnico para la Liga Argentina

Jujuy Básquet confirmó su cuerpo técnico para la Liga Argentina

Cuándo comenzará la pretemporada de Jujuy Básquet

Los jugadores arribarán en agosto y el inicio de la Liga Argentina está previsto para el 12 de octubre. “El equipo está llegando el 16 de agosto para empezar la pretemporada el lunes 17. El torneo comienza el 12 de octubre con el primer partido y vamos a ver qué nos toca en el fixture, que todavía no está firme”, indicó el presidente de la Federación.

Un plantel con incorporaciones

La conformación del equipo se encuentra avanzada, aunque los nombres no fueron anunciados debido a que todavía deben completarse algunos aspectos contractuales. “Prácticamente el equipo está conformado. Por cuestiones de contrato todavía no queremos dar los nombres, por respeto a los mismos jugadores, pero a la brevedad van a saber todos los detalles”, afirmó Lamas.

El plantel tendrá varios jugadores que continuarán de la temporada pasada y una importante cantidad de incorporaciones. La intención es superar lo realizado en las últimas campañas. “Se arma un equipo muy competitivo. Siempre tratamos de mejorar lo que hicimos en las temporadas anteriores, así que quedan algunos jugadores del plantel anterior y llegan algunos refuerzos”, señaló.

Negociaciones con jugadores extranjeros

Jujuy Básquet prevé sumar nombres para afrontar la competencia. “Están llegando nueve jugadores. No es un misterio, pero quiero ser respetuoso con los términos contractuales y en estos días vamos a empezar a dar a conocer a todos”, manifestó y sobre los posibles extranjeros, Lamas confirmó que existen negociaciones en marcha: “Estamos viendo si pueden venir dos, por lo menos”.

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