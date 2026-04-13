Jujuy Básquet cayó ante Villa San Martín y quedó eliminado

La temporada llegó a su fin para Jujuy Básquet . En un estadio Federación colmado, el equipo jujeño perdió frente a Villa San Martín de Chaco por 80 a 72 y quedó afuera de la Reclasificación de la Conferencia Norte. La serie se definió 3-2 en favor del conjunto visitante, en un cruce que mantuvo la paridad hasta el último juego.

Deportes. Jujuy Básquet perdió en Chaco y la serie se define en el estadio Federación

Deportes. Jujuy Básquet define este domingo la serie con Villa San Martín en el estadio Federación

El partido tuvo pasajes cambiantes, con momentos de dominio repartido. Los parciales reflejaron esa dinámica: 22-28, 20-11, 11-20 y 19-21. El cierre encontró a la visita con mayor solidez para sostener la ventaja y asegurar el pase a la siguiente instancia.

Jujuy Básquet buscó imponer condiciones con el apoyo de su gente, pero la falta de efectividad en momentos clave y algunos errores en ofensiva marcaron el desarrollo del encuentro.

Villa San Martín arrancó mejor y logró una diferencia rápida en el marcador. Tres triples consecutivos de Florito marcaron el ritmo inicial y obligaron al local a correr desde atrás. Si bien Jujuy Básquet intentó reaccionar, el primer cuarto terminó 28 a 22 en favor del conjunto chaqueño.

En el segundo período, el equipo jujeño mostró otra cara. Ajustó la defensa, mejoró en las transiciones y encontró respuestas en ataque. La remontada se concretó sobre el cierre del primer tiempo, cuando un triple de Conti permitió igualar el marcador en 39. Luego, el local logró pasar al frente y se fue al descanso largo arriba 42 a 39.

El desarrollo hasta ese momento mostraba una serie acorde a lo que se vio en los partidos anteriores: intensidad, diferencias cortas y protagonismo repartido.

Jujuy Básquet. Jujuy Básquet.

El tercer cuarto que marcó el quiebre

Tras el entretiempo, Villa San Martín recuperó el control del juego. Con mayor efectividad, el equipo visitante volvió a tomar ventaja. Gago manejó los tiempos y aportó puntos importantes, mientras que Vieta se destacó como máximo anotador con 21 unidades.

En ese tramo, Jujuy Básquet perdió claridad. El equipo local bajó su producción ofensiva y solo sumó 11 puntos en el tercer cuarto. Esa diferencia resultó clave, ya que Villa San Martín cerró ese segmento arriba 59 a 53.

La defensa chaqueña también influyó, al limitar los circuitos de juego del conjunto dirigido por Guillermo Tasso y forzar decisiones apresuradas.

Un cierre con mayor precisión chaqueña

El último cuarto mantuvo la tensión. Jujuy Básquet intentó acercarse en el marcador, pero no logró sostener la regularidad necesaria. Algunas pérdidas y la baja efectividad desde la línea de tiros libres complicaron sus aspiraciones.

Villa San Martín, en cambio, administró la ventaja con mayor orden. El equipo visitante encontró respuestas en momentos clave y cerró el partido con autoridad. El resultado final, 80 a 72, selló la eliminación del conjunto jujeño.

El entrenador Eduardo Japez logró sostener el funcionamiento de su equipo en los momentos decisivos, lo que permitió asegurar la clasificación a los octavos de final.