Mundial 2026: Bélgica y Egipto empataron en su debut por el Grupo G

Bélgica y Egipto empataron 1-1 este lunes en Seattle por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 , en un partido intenso, con momentos de buen ritmo y un resultado que dejó a ambos seleccionados con un punto en el arranque de la Copa del Mundo.

El equipo africano fue el primero en golpear. A los 19 minutos del primer tiempo, Emam Ashour abrió el marcador con una gran definición desde afuera del área, luego de recibir una asistencia de Mohamed Salah. El remate sorprendió a Thibaut Courtois y puso el 1-0 para Egipto, que logró sostener la ventaja con orden defensivo y salidas rápidas.

Bélgica intentó hacerse dueño de la pelota, pero le costó generar situaciones claras en la primera parte. Con Kevin De Bruyne como conductor y Jérémy Doku como una de sus cartas más desequilibrantes, el equipo europeo buscó romper el bloque egipcio, aunque sin demasiada precisión en los metros finales.

En el complemento, el ingreso de Romelu Lukaku le dio más presencia ofensiva a Bélgica. A los 66 minutos llegó el empate: tras un centro de Thomas Meunier, el defensor egipcio Mohamed Hany terminó marcando en contra y puso el 1-1.

Desde ese momento, Bélgica creció en el partido y fue por la victoria, mientras Egipto también tuvo chances para volver a ponerse en ventaja. Zizo y Marmoush generaron peligro en los últimos minutos, pero no pudieron romper la igualdad.

Cómo sigue el Grupo G

Con este resultado, Bélgica y Egipto sumaron un punto en el inicio del Grupo G. La zona se completa con Irán y Nueva Zelanda, que también tendrán su estreno mundialista.

En la próxima fecha, Bélgica enfrentará a Irán, mientras que Egipto jugará ante Nueva Zelanda.