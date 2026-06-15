¡Batacazo en el Mundial 2026! España empató con Cabo Verde

España no logró pasar del empate en su estreno en el Mundial 2026 y protagonizó una de las primeras sorpresas de la competencia. La selección dirigida por Luis de la Fuente igualó 0 a 0 frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el primer partido del Grupo H.

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El conjunto europeo llegó al certamen como uno de los candidatos a pelear por el título, pero se encontró con un rival ordenado, disciplinado y dispuesto a defender cada metro de terreno. La selección africana, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, resistió durante los 90 minutos y consiguió un resultado histórico.

Aunque España dominó ampliamente las acciones, nunca encontró los caminos necesarios para vulnerar el planteo defensivo de los llamados Tiburones Azules.

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Un dominio sin premio

Las estadísticas reflejaron con claridad el desarrollo del encuentro. España manejó el 71% de la posesión de la pelota y monopolizó los ataques durante gran parte de la noche.

Sin embargo, el control del juego no alcanzó para marcar diferencias en el marcador. Cabo Verde apostó por replegarse cerca de su área y llegó a defender con hasta nueve futbolistas durante varios pasajes del segundo tiempo.

Los europeos generaron situaciones de peligro por distintos sectores del campo, pero la falta de precisión y la solidez defensiva del rival terminaron frustrando cada intento.

España Cabo Verde (1) España vs Cabo Verde.

Vozinha, el héroe de una noche histórica

La gran figura del encuentro fue Vozinha. El experimentado arquero de 40 años sostuvo el cero con una actuación sobresaliente y se convirtió en uno de los nombres de la jornada mundialista.

El guardameta respondió con seguridad ante remates de Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Este último estuvo cerca de abrir el marcador durante la primera etapa, pero su disparo terminó impactando en el travesaño.

Antes del encuentro, Luis de la Fuente había advertido sobre las dificultades que podía presentar el rival. La resistencia de Cabo Verde terminó dándole la razón al entrenador español.