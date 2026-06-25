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25 de junio de 2026 - 00:02
Fútbol.

Mundial 2026: México goleó y con Sudáfrica avanzaron a 16avos

México ganó otra vez y terminó líder del Grupo A con puntaje ideal. Sudáfrica venció a Corea y ambos clasificaron a 16avos del Mundial 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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A los 55 minutos, Mateo Chávez abrió el marcador para México y comenzó a encaminar la victoria. Apenas seis minutos después, Julián Quiñones amplió la ventaja y en tiempo de descuento, Fidalgo sentenció el 3 a 0 definitivo para sellar una campaña perfecta en la fase de grupos.

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En el otro partido de la zona, Sudáfrica y Corea del Sur protagonizaron un duelo muy disputado. Cuando parecía que el empate dominaba el encuentro, Maseko apareció a los 66 minutos para marcar el único gol del partido y darle a los africanos una victoria histórica.

Con estos resultados, México finalizó como líder del Grupo A con 9 puntos producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones. Sudáfrica terminó segunda con 4 unidades y también avanzó a los 16avos de final.

Corea del Sur quedó tercera con 3 puntos y ahora deberá esperar la definición de los demás grupos para saber si logra meterse entre los mejores terceros. República Checa cerró su participación en el último lugar con apenas una unidad.

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