Mundial 2026: quedó confirmado el primer duelo de 16avos y ya hay seis clasificados

La finalización de la actividad de los grupos A, B y C del Mundial 2026 , que se disputa en Canadá , México y Estados Unidos , dejó definidos a los primeros clasificados para la siguiente ronda. Con las posiciones confirmadas en esas tres zonas, seis selecciones aseguraron su lugar en la fase eliminatoria.

Deportes. Minuto a minuto de los partidos del jueves 25 de junio en el Mundial 2026

También quedó establecido el primer enfrentamiento rumbo a los octavos de final . Mientras tanto, otros equipos continúan pendientes de la definición del resto de los grupos y de la clasificación entre los mejores terceros .

En la primera tanda de encuentros, Suiza se impuso por 2-1 frente a Canadá , mientras que Bosnia y Herzegovina derrotó a Qatar por 3-1 . Con esos resultados, los suizos finalizaron en la cima del grupo , Canadá avanzó como escolta , Bosnia y Herzegovina ocupó el tercer lugar y Qatar cerró la tabla.

Más tarde, Brasil mostró toda su contundencia al vencer 3-0 a Escocia , mientras que Marruecos superó a Haití por 4-2 . De esta manera, el conjunto brasileño terminó como líder de la zona , los marroquíes quedaron segundos , Escocia se ubicó tercera y Haití concluyó en la última posición .

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En el último turno de la jornada, Sudáfrica protagonizó la sorpresa al derrotar por 1-0 a Corea del Sur. Por su parte, México cerró una fase de grupos impecable al superar con claridad a Chequia por 3-0 y completar puntaje ideal.

Con estos resultados, el seleccionado mexicano terminó en lo más alto de la tabla, Sudáfrica se quedó con el segundo puesto, Corea del Sur finalizó tercera y Chequia concluyó su participación en el fondo de las posiciones.

El primer cruce definido

Sudáfrica y Canadá protagonizarán uno de los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar en la segunda posición de los grupos A y B, respectivamente.

El partido está programado para este domingo 28 de junio y tendrá como escenario el estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos.

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Quien avance de esta llave se medirá en la siguiente ronda con el vencedor del enfrentamiento entre el líder del grupo F y Marruecos, que logró clasificarse como escolta del grupo C.

Alemania, Estados Unidos, Argentina y México aseguraron su clasificación en la jornada anterior tras finalizar en el primer puesto de sus respectivos grupos, por lo que ya conocen su ubicación en el cuadro eliminatorio, aunque todavía aguardan por sus próximos adversarios.

Por su parte, Sudáfrica, Canadá y Marruecos también sellaron su pase a la siguiente instancia, aunque lo hicieron tras concluir como escoltas en sus zonas.

Seleccion Argentina - Messi

Los que miran como mejores terceros

Mientras se aguarda a que el próximo sábado concluyan todos los encuentros de la fase de grupos, hay tres selecciones que siguen con especial atención la clasificación de los mejores terceros.

Corea del Sur y Escocia terminaron en la tercera posición de sus respectivos grupos y ahora dependen de los resultados que se registren en las demás zonas para saber si logran ubicarse entre los ocho mejores terceros que avanzan de ronda o si, por el contrario, quedan entre los cuatro de peor rendimiento y son eliminados. Bosnia y Herzegovina, en cambio, ya tiene garantizada matemáticamente su continuidad en el torneo.