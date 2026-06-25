Mundial 2026: por qué los viajes podrían favorecer las infidelidades

Un relevamiento realizado por Gleeden , una aplicación especializada en encuentros no monógamos, indicó que ocho de cada diez hinchas estarían dispuestos a vivir un romance casual durante el Mundial 2026 . La psicóloga Carmen Rozo (MP 419) analizó los factores emocionales y sociales que podrían favorecer estas situaciones, aunque aclaró que una infidelidad siempre implica una elección personal.

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La investigación, centrada en usuarios de América Latina, sostiene que los viajes, el ambiente festivo y la euforia colectiva pueden generar un escenario favorable para establecer vínculos ocasionales . El estudio fue elaborado por una plataforma orientada a promover encuentros no monógamos, una característica que debe ser considerada al interpretar sus resultados.

Carmen Rozo explicó que viajar hacia un lugar donde una persona no es conocida puede generar una sensación de mayor libertad , especialmente cuando existe la idea de que lo ocurrido permanecerá en secreto. “Es verdad que hay una predisposición de las personas cuando se van a un lugar donde hay anonimato , donde no son conocidas y donde quizás nadie se entere”, sostuvo.

La especialista señaló que esa percepción puede convertirse en una especie de permiso interno cuando existen conflictos previos dentro de la relación. “Está esa sensación de ‘acá nadie me conoce’. Si algo está sucediendo en esa pareja, puede propiciar que se dé como la licencia de hacer algo porque nadie se va a enterar”, explicó.

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Según indicó, no se trata únicamente del Mundial, sino también de las condiciones que genera cualquier viaje: el alejamiento de la rutina, la distancia respecto del entorno habitual y la posibilidad de actuar sin sentirse observado.

La euforia del Mundial y las emociones intensas

El Mundial incorpora, además, un componente emocional particular. La celebración, la pasión deportiva y el contacto con otras personas pueden intensificar sensaciones que habitualmente permanecen controladas. “El Mundial también tiene un plus, que es la intensificación de las emociones, la euforia, la celebración y el encuentro con el otro”, expresó Rozo.

La especialista explicó que lo novedoso, la adrenalina y la ruptura de las obligaciones cotidianas pueden generar un estado de excitación que favorezca decisiones impulsivas. Una persona puede dejar temporalmente de sentirse identificada con su rol habitual como madre, padre, profesional o integrante de una pareja y convertirse simplemente en alguien que participa de una celebración colectiva. Sin embargo, la psicóloga pidió no interpretar estos factores como una explicación automática de la infidelidad.

“La infidelidad es una elección”

Rozo remarcó que el contexto puede favorecer la atracción o el deseo, pero no determina la conducta de una persona. “No quiero causar temor, porque todo depende de cómo está el vínculo. Todos estos factores pueden estar presentes, pero no significa que la persona elija engañar, porque la infidelidad es una elección”, afirmó.

Mundial 2026: por qué los viajes podrían favorecer las infidelidades (Foto generada con IA) Mundial 2026: por qué los viajes podrían favorecer las infidelidades (Foto generada con IA)

La atracción hacia otra persona, según explicó, forma parte de la experiencia humana y no implica necesariamente una traición. “Que nos pueda atraer alguien y que podamos pensar ‘acá nadie me conoce, nadie se enteraría’ perfectamente podría pasar, pero ahí puedo elegir qué hacer”, señaló.

Para la especialista, el punto central es la decisión de respetar o romper los acuerdos establecidos dentro de cada relación. “No importa si alguien me ve o no me ve. La elección es si quiero cumplir el pacto que tengo con mi pareja. Hablamos de infidelidad cuando se rompe ese pacto”, explicó.

Cada pareja establece sus propios acuerdos

Rozo señaló que las reglas no son iguales para todas las relaciones. Existen parejas monógamas, abiertas o con acuerdos específicos para determinadas situaciones. “Hay parejas que son más libres e incluso parejas abiertas que permiten ciertas experiencias cuando alguno está afuera. Eso depende de cada pareja”, indicó.

En Jujuy, según su experiencia profesional, este tipo de vínculos no aparece con tanta frecuencia. “Acá no es lo más común. Claramente deben existir parejas abiertas, pero son las menos. En Buenos Aires y en otras provincias más grandes se ven más estos pactos”, señaló. En todos los casos, la especialista sostuvo que la clave está en que los acuerdos sean claros y aceptados por ambas personas.

Sentir deseo no significa dejar de amar

La psicóloga diferenció la atracción de la concreción de una infidelidad. Sentir interés o deseo por otra persona no implica necesariamente que el amor hacia la pareja haya desaparecido. “Es parte del ser humano sentir atracción o deseo por otro. El tema es qué elijo hacer: si doy ese paso para concretar la atracción o si decido no hacerlo”, explicó.

También sostuvo que una infidelidad puede responder a inseguridades personales, a la necesidad de sentirse deseado o validado, o al peso de una rutina que terminó afectando el vínculo. En ese sentido, entender el origen de la emoción puede ayudar a tomar una decisión más consciente y evitar consecuencias posteriores.

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Las consecuencias dentro de la relación

Rozo advirtió que algunas personas no logran convivir con el ocultamiento y terminan confesando lo ocurrido. Esa situación puede generar una crisis o incluso la ruptura de la pareja. “Hay personas que no pueden ocultarlo, terminan diciéndolo y eso puede provocar una separación, quizás por un tiempo. Después pueden volver o no, pero genera todo un movimiento”, expresó. La especialista sostuvo que ese proceso podría evitarse cuando la persona comprende que sentirse atraída por alguien no significa necesariamente que haya dejado de amar a su pareja.

Comprender lo que ocurre antes de decidir

La psicóloga aclaró que su análisis no busca justificar ni promover la infidelidad, sino describir los factores que pueden influir durante un acontecimiento de gran intensidad emocional. “No estamos diciendo que esté bien ni promocionando la infidelidad. Estamos hablando de algo que se está estudiando y que está pasando”, remarcó.

Reconocer el efecto del anonimato, la novedad, la adrenalina y la ruptura de la rutina puede permitir que una persona comprenda mejor lo que está sintiendo. “Puede decir: ‘No es que me quiero separar o que pasa algo en mi pareja. Es simplemente lo novedoso, las hormonas, el anonimato y la ruptura de la rutina’. Si entiendo eso, puedo elegir no cometer la infidelidad”, concluyó.