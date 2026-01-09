Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.

Una mujer descubrió que su pareja mantenía una relación con su mejor amiga y decidió enfrentarlos en pleno bar , registrando todo con su teléfono . “¡Wow! ¿No que no?”, les espetó al encontrarlos juntos, sentados tomando un café , mientras filmaba la escena. El curioso incidente de infidelidad tuvo lugar en México y fue publicado este sábado en TikTok.

Los detalles. Graciela Alfano contó la decisión que tomó con los hombres luego de que ex pareja le fue infiel

El video provocó gran repercusión en la plataforma y se viralizó rápidamente, superando las cinco millones de reproducciones . La pareja sorprendida in fraganti se mostró relativamente serena ante la presencia de la mujer , aunque se notaba cierta incomodidad .

El hombre permaneció quieto, en silencio y con expresión seria, mientras que la mujer infiel sonreía y recibía las recriminaciones de la esposa engañada .

“Ya te vi, hasta te tomé foto cuando te estabas besando”, le reprochó la afectada, visiblemente alterada por la situación. “ Ahorita voy a ir con su marido porque a mí, ningún pende… me hace esto”, advirtió, dejando claro que el esposo también se enteraría de la traición .

Lejos de mostrar remordimiento, la mujer con la que su esposo tenía el romance la desafió: “Ándale, ve”, respondió mientras sorbía su café con aparente tranquilidad. En ese instante, la esposa engañada se dirigió a su marido y le lanzó una advertencia: “¿No ves que te usan? ¡Cómo eres de tonto, Rober!”. Además, reveló que había sido la hermana de la amante quien le contó que mantenían una relación.

El video difundido en TikTok: encuentra in fraganti a su esposo

Embed @morenagarcia696 como cuando te encuntra siendo infiel y casados los dos para terminala sonido original - MORENAGARCIA

En los últimos segundos del clip, se ve al hombre levantarse de la silla y acercarse a su esposa sin hacer mención alguna a la infidelidad. El video rápidamente generó repercusión en la plataforma y los usuarios comenzaron a expresar sus opiniones.

“Esa voz temblorosa es lo peor que se vive”, “no le venían palabras por el dolor”, “le destrozaron el corazón, no esperen un discurso elaborado”, “yo quiero ver cuándo vayas con el marido”, “le tiembla la voz del coraje y la tristeza”, “hasta a mí me dolió”, fueron algunos de los mensajes.