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25 de junio de 2026 - 07:00
Mundo.

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer el primer balance oficial e informó que la cifra no incluye posibles víctimas en ciudad de La Guaira.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Venezuela terremotos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles y provocaron daños en Caracas, donde se registró el colapso de edificios. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

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Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 registrado en la misma región.

Descartaron una amenaza de tsunami

Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informaron que no existe amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que contemplaba la posibilidad de olas peligrosas para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos
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El primer balance de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos que afectaron Caracas y otras importantes ciudades del país.

Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional. Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional.

Horas más tarde, Rodríguez informó que los sismos dejaron al menos 32 muertos y 700 heridos. La cifra no incluye posibles víctimas en ciudad de La Guaira, a la que describió como una “zona de desastre”.

Embed - Terremotos en Venezuela

El gobierno de Venezuela elevó la cifra de víctimas de los terremotos a 164 muertos y 971 heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció luego del primer informe que como consecuencia de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron al país en la tarde del miércoles fallecieron hasta el momento 164 personas y se reportan 971 heridos.

image

El mensaje de María Corina Machado

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con las personas afectadas por los terremotos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, aseguró que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia.

Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca, escribió. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca, escribió.

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El relato de una venezolana en Argentina

Embed - NINOSKA ROJAS - VENEZOLANA - Situación de Venezuela tras los terremotos

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