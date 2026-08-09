domingo 09 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2026 - 12:27
Mundo.

Sigue la tensión entre Argentina y Brasil: Javier Milei volvió a apuntar contra Lula Da Silva

El presidente argentino compartió un duro mensaje contra su par brasileño luego de las críticas de Lula al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Pelea entre Lula Da Silva y Javier Milei.

Pelea entre Lula Da Silva y Javier Milei.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil volvió a quedar en el centro de la escena luego de una nueva intervención pública del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El episodio se produce mientras Buenos Aires aguarda el regreso del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, en un contexto de creciente distancia entre ambos gobiernos.

Lee además
Javier Milei volvió a apuntar contra Lula.
Política.

Milei volvió a criticar a Lula da Silva: "Es ladrón, es corrupto"
Javier Milei sostuvo que los indicadores sociales muestran una mejora histórica desde su asunción.
Política.

Javier Milei aseguró que la situación social mejoró y defendió su gestión económica

Milei utilizó su cuenta de X para replicar una publicación del congresista republicano Carlos Gimenez, quien lanzó duras acusaciones contra Lula a raíz de sus recientes cuestionamientos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El mensaje compartido por el mandatario argentino incluyó fuertes descalificaciones hacia el presidente brasileño y vinculó sus declaraciones con el gobierno de Cuba. De esta manera, Milei volvió a dejar expuesta su postura crítica hacia Lula y profundizó las diferencias ideológicas que mantienen ambos mandatarios desde el inicio de sus respectivas gestiones.

La nueva escalada se da luego de declaraciones realizadas por Lula durante un acto público, en las que cuestionó el papel de Rubio dentro de la administración de Donald Trump. El presidente brasileño sostuvo que el funcionario estadounidense mantiene una posición negativa hacia Brasil y otros países de América Latina.

Lula también afirmó que Rubio es un "bolsonarista" y cuestionó su postura hacia distintos gobiernos de la región, además de referirse a sus orígenes familiares y a su posición respecto de Cuba.

En medio de este intercambio de declaraciones, la representación diplomática argentina en Brasil atraviesa una situación transitoria. A partir de este domingo, la embajada quedará bajo la conducción de una encargada de negocios hasta el retorno de Raimondi.

El nuevo cruce vuelve a poner bajo tensión el vínculo entre los dos principales socios comerciales de Sudamérica. Si bien Argentina y Brasil mantienen una relación estratégica en materia económica y comercial, las diferencias políticas entre Milei y Lula continúan generando episodios de confrontación pública.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Milei volvió a criticar a Lula da Silva: "Es ladrón, es corrupto"

Javier Milei aseguró que la situación social mejoró y defendió su gestión económica

Milei prepara una nueva gira regional con escalas en Ecuador y Colombia

El Gobierno destacó la visita de León XIV: "Será un hecho de enorme trascendencia"

Javier Milei sobre la llegada de León XIV: "Una visita histórica para todos los argentinos"

Las más leídas

Último adiós a Jorge Messi: terminó la despedida, Lionel Messi y su familia se retiraron del cementerio
Luto.

Último adiós a Jorge Messi: terminó la despedida, Lionel Messi y su familia se retiraron del cementerio

Neblina densa y llovizna - Imagen de archivo
Jujuy.

Vuelven las bajas temperaturas y lloviznas: cuándo cambia el tiempo en Jujuy

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en una ceremonia íntima
País.

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en una ceremonia íntima

Ley de Propiedad Privada (foto ilustrativa).
País.

Ley de Propiedad Privada: especialista explicó qué pasará en Jujuy

Aulas
Jujuy.

Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel