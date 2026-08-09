Sigue la tensión entre Argentina y Brasil: Javier Milei volvió a apuntar contra Lula Da Silva

Pelea entre Lula Da Silva y Javier Milei.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil volvió a quedar en el centro de la escena luego de una nueva intervención pública del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El episodio se produce mientras Buenos Aires aguarda el regreso del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, en un contexto de creciente distancia entre ambos gobiernos.

Milei utilizó su cuenta de X para replicar una publicación del congresista republicano Carlos Gimenez, quien lanzó duras acusaciones contra Lula a raíz de sus recientes cuestionamientos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El mensaje compartido por el mandatario argentino incluyó fuertes descalificaciones hacia el presidente brasileño y vinculó sus declaraciones con el gobierno de Cuba. De esta manera, Milei volvió a dejar expuesta su postura crítica hacia Lula y profundizó las diferencias ideológicas que mantienen ambos mandatarios desde el inicio de sus respectivas gestiones.

La nueva escalada se da luego de declaraciones realizadas por Lula durante un acto público, en las que cuestionó el papel de Rubio dentro de la administración de Donald Trump. El presidente brasileño sostuvo que el funcionario estadounidense mantiene una posición negativa hacia Brasil y otros países de América Latina.

El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista.



Los brasileños se merecen mucho más que este puerco. pic.twitter.com/65IyIgbCKV — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 9, 2026 Lula también afirmó que Rubio es un "bolsonarista" y cuestionó su postura hacia distintos gobiernos de la región, además de referirse a sus orígenes familiares y a su posición respecto de Cuba. En medio de este intercambio de declaraciones, la representación diplomática argentina en Brasil atraviesa una situación transitoria. A partir de este domingo, la embajada quedará bajo la conducción de una encargada de negocios hasta el retorno de Raimondi. El nuevo cruce vuelve a poner bajo tensión el vínculo entre los dos principales socios comerciales de Sudamérica. Si bien Argentina y Brasil mantienen una relación estratégica en materia económica y comercial, las diferencias políticas entre Milei y Lula continúan generando episodios de confrontación pública.

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