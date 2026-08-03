Javier Milei aseguró que la situación social mejoró y defendió su gestión económica

Javier Milei destacó los resultados alcanzados por su gestión económica y realizó una evaluación favorable del rumbo adoptado por el Gobierno. El mandatario reconoció que el contexto todavía presenta desafíos, aunque dijo que la cantidad de personas que enfrentan dificultades para cubrir sus gastos disminuyó significativamente respecto a 2023.

“No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos” , aseguró.

Ante la consulta por estudios privados que señalan que el 86 % de los argentinos necesita contar con más de un trabajo para afrontar sus gastos esenciales , Javier Milei puso en duda la forma en que fueron elaborados esos relevamientos y cuestionó que algunas encuestas pueden presentar “ sesgos ” en el modo en que plantean sus preguntas. En contraposición, el Presidente recurrió a los datos oficiales como respaldo para defender el camino económico elegido por su administración.

“Al inicio de la gestión, la pobreza alcanzaba el 57%. Hoy es del 29%, lo que significa que 28 puntos porcentuales de la población salieron de esa condición ”, sostuvo el mandatario, quien interpretó esa reducción como un avance que alcanza a “14 millones de argentinos que están mejor”.

En ese mismo sentido, Milei resaltó que la indigencia registró una baja del 20 % al 6 %, mientras que la pobreza entre los menores se redujo del 70 % al 42 %. “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”, afirmó el Presidente al referirse a la evolución de los principales indicadores sociales.

Los puntos principales de la reforma para fortalecer al Banco Central

Otro de los temas destacados durante la entrevista fue la iniciativa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El mandatario sostuvo que la finalidad del proyecto es “extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos” a través de un nuevo esquema institucional que limite cualquier posibilidad de utilización discrecional de los recursos públicos.

El mandatario detalló los principales componentes de la propuesta, entre ellos la prohibición total de utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del Tesoro, la eliminación del reparto de ganancias inexistentes y la implementación de un mecanismo más exigente para la salida de sus autoridades, que necesitará el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Frente a los cuestionamientos por la ausencia del término “independencia” dentro del proyecto, Milei respondió con firmeza y sostuvo que la verdadera autonomía del organismo no depende de una definición formal, sino de establecer restricciones concretas. “La verdadera autonomía reside en impedir que se use al BCRA para falsificar dinero y financiar el fisco, que es una estafa. Poner la palabra ‘independencia’ de forma pomposa no sirve si no hay límites reales”, afirmó.

Récords económicos y el factor político

Al referirse al escenario económico actual, el Presidente afirmó que distintos indicadores muestran niveles récord, entre ellos el consumo, el Producto Bruto Interno (PBI) y las exportaciones, que según explicó se ubican en sus valores más altos registrados.

No obstante, admitió que la inflación todavía no alcanzó cifras próximas al cero debido a elementos que, según su interpretación, no están vinculados directamente con el programa económico implementado.

Banco Central.

Milei vinculó la continuidad de la inflación y los últimos movimientos registrados en el mercado financiero con lo que definió como un “ataque furioso de la política”.

De acuerdo con su explicación, algunas iniciativas impulsadas desde sectores opositores en el Congreso buscaron alterar el equilibrio de las cuentas públicas y desencadenaron una presión cambiaria que la administración nacional tuvo que contener. “Ese ataque equivalió al 50% de la base monetaria”, sostuvo el Presidente.