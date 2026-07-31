viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 12:57
Política.

Javier Milei negó que EE.UU haya "salvado" a la Argentina: "Aportó menos del 5%"

El Presidente afirmó que su Gobierno enfrentó un “ataque especulativo” de USD 70.000 millones y relativizó el peso de la ayuda estadounidense.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei rechazó que EEUU haya “salvado” a Argentina con el desembolso de dólares.

Javier Milei rechazó que EEUU haya “salvado” a Argentina con el desembolso de dólares.

El presidente Javier Milei negó las versiones que sostienen que Estados Unidos tuvo una intervención determinante para respaldar el rumbo económico de su administración y afirmó que el apoyo recibido desde ese país constituyó apenas una parte reducida del volumen total de fondos utilizados para hacer frente a lo que describió como un “ataque especulativo”.

Lee además
Cadena nacional de Javier Milei.
Política.

Javier Milei presentará en cadena nacional la reforma del Banco Central: los cambios que impulsa
Lula da Silva redobló la tensión bilateral con Javier Milei. 
Internacional

Lula da Silva redobló la tensión bilateral con Javier Milei: qué dijo

Durante una entrevista realizada por Mariana Brey en Telefe, el mandatario también hizo referencia a los cuestionamientos que recibió por sus estimaciones sobre la evolución de la inflación y dirigió críticas hacia algunos sectores de la prensa.

Javier Milei, sobre el respaldo económico de EE.UU

Ante la consulta sobre las voces que atribuyen la estabilidad financiera al respaldo otorgado por Estados Unidos, Javier Milei explicó: “Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”.

Luego, el jefe de Estado cuestionó esa lectura de los hechos y estableció una diferencia entre la magnitud de los fondos utilizados durante la crisis y el respaldo económico proveniente de Estados Unidos. “Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘No, a ustedes los salvó Estados Unidos’. De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%”, expresó.

En esa misma línea, el mandatario volvió a remarcar que atribuir todo el efecto positivo únicamente a la ayuda externa implica, según su visión, una interpretación errónea de la situación. “Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada”, afirmó.

Presidente Javier Milei

Presidente Javier Milei

Javier Milei, sobre el futuro de la inflación

A lo largo de la conversación, el Presidente también hizo referencia a los cuestionamientos vinculados con su anterior pronóstico de alcanzar una inflación del 0% a mitad de año, una meta que finalmente no llegó a concretarse.

“Yo lo que dije es: la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 24, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, explicó.

Más adelante, el mandatario diferenció la evolución de los distintos índices de precios y defendió la metodología que tomó como referencia al momento de elaborar sus estimaciones. “Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé”, señaló.

Javier Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central

Javier Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central

En ese marco, el Presidente criticó la manera en que ciertos medios de comunicación interpretaron y difundieron sus dichos. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”, afirmó.

Al analizar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Milei admitió que la desaceleración de ese indicador requiere plazos diferentes y no se produce con la misma velocidad. “Vos lo querés tomar el IPC, va a tardar más”, sostuvo.

Javier Milei también respaldó las medidas adoptadas por su gestión ante el escenario de presión financiera y afirmó que el Gobierno debió enfrentar una circunstancia excepcional, sin antecedentes similares durante su administración.

Javier Milei confirmó que verá la final desde Olivos y respaldó el mensaje por Malvinas

Javier Milei confirmó que verá la final desde Olivos y respaldó el mensaje por Malvinas

Javier Milei aseguró que su Gobierno pudo "soportar una corrida"

“¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de cuarenta y un 1.000 millones de dólares”, afirmó.

Posteriormente, el mandatario hizo referencia nuevamente a las decisiones implementadas por el equipo económico y destacó que, además de responder al escenario de tensión, su gestión impulsó modificaciones dentro del funcionamiento del sistema financiero. “Nosotros en el medio limpiamos las LEFI. Limpiamos los encajes, subimos los encajes”, remarcó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei presentará en cadena nacional la reforma del Banco Central: los cambios que impulsa

Lula da Silva redobló la tensión bilateral con Javier Milei: qué dijo

Milei presentó la reforma del Banco Central: "Viene a poner fin a la estafa para financiar a la política"

Milei respaldó a  Adorni y aseguró que "es una persona honesta"

Milei habilitó la expulsión de extranjeros por mensajes de odio contra argentinos

Lo que se lee ahora
Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villauel tras sus ataques a Javier Milei.
Política.

Santilli cruzó a Villarruel y le pidió que dé un paso al costado 

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
SMN

¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

Qué reveló laautopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke
Policiales.

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel