Javier Milei negó que EE.UU haya "salvado" a la Argentina: "Aportó menos del 5%"

Javier Milei rechazó que EEUU haya “salvado” a Argentina con el desembolso de dólares.

El presidente Javier Milei negó las versiones que sostienen que Estados Unidos tuvo una intervención determinante para respaldar el rumbo económico de su administración y afirmó que el apoyo recibido desde ese país constituyó apenas una parte reducida del volumen total de fondos utilizados para hacer frente a lo que describió como un “ataque especulativo” .

Durante una entrevista realizada por Mariana Brey en Telefe , el mandatario también hizo referencia a los cuestionamientos que recibió por sus estimaciones sobre la evolución de la inflación y dirigió críticas hacia algunos sectores de la prensa .

Ante la consulta sobre las voces que atribuyen la estabilidad financiera al respaldo otorgado por Estados Unidos , Javier Milei explicó: “ Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”.

Luego, el jefe de Estado cuestionó esa lectura de los hechos y estableció una diferencia entre la magnitud de los fondos utilizados durante la crisis y el respaldo económico proveniente de Estados Unidos. “Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘No, a ustedes los salvó Estados Unidos’. De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%”, expresó.

En esa misma línea, el mandatario volvió a remarcar que atribuir todo el efecto positivo únicamente a la ayuda externa implica, según su visión, una interpretación errónea de la situación. “Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada”, afirmó.

Presidente Javier Milei

Javier Milei, sobre el futuro de la inflación

A lo largo de la conversación, el Presidente también hizo referencia a los cuestionamientos vinculados con su anterior pronóstico de alcanzar una inflación del 0% a mitad de año, una meta que finalmente no llegó a concretarse.

“Yo lo que dije es: la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 24, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, explicó.

Más adelante, el mandatario diferenció la evolución de los distintos índices de precios y defendió la metodología que tomó como referencia al momento de elaborar sus estimaciones. “Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé”, señaló.

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En ese marco, el Presidente criticó la manera en que ciertos medios de comunicación interpretaron y difundieron sus dichos. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”, afirmó.

Al analizar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Milei admitió que la desaceleración de ese indicador requiere plazos diferentes y no se produce con la misma velocidad. “Vos lo querés tomar el IPC, va a tardar más”, sostuvo.

Javier Milei también respaldó las medidas adoptadas por su gestión ante el escenario de presión financiera y afirmó que el Gobierno debió enfrentar una circunstancia excepcional, sin antecedentes similares durante su administración.

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Javier Milei aseguró que su Gobierno pudo "soportar una corrida"

“¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de cuarenta y un 1.000 millones de dólares”, afirmó.

Posteriormente, el mandatario hizo referencia nuevamente a las decisiones implementadas por el equipo económico y destacó que, además de responder al escenario de tensión, su gestión impulsó modificaciones dentro del funcionamiento del sistema financiero. “Nosotros en el medio limpiamos las LEFI. Limpiamos los encajes, subimos los encajes”, remarcó.