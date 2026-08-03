Elecciones en Santiago del Estero: el oficialismo de Zamora arrasó y ganó en todos los municipios

Elecciones en Santiago del Estero: con el 66% de los votos, el Frente Cívico de Zamora ganó en todos los municipios.

El espacio oficialista de Santiago del Estero volvió a demostrar su amplio dominio electoral en la provincia. El Frente Cívico por Santiago , la alianza encabezada por el senador nacional Gerardo Zamora , alcanzó el 66 % de los sufragios en el conjunto de las elecciones municipales.

Chequeado. No, esta foto que supuestamente muestra cómo "regalan bicicletas a cambio del voto en Lomas de Zamora" no es actual: circula desde 2023

La coalición logró imponerse en los 26 departamentos del territorio santiagueño y reafirmó, una vez más, la supremacía política que mantiene de manera ininterrumpida desde hace más de veinte años.

A una amplia distancia del oficialismo se ubicó La Libertad Avanza , que finalizó como la segunda fuerza más votada de la provincia al reunir el 8 % de los votos. En tercer lugar quedó Despierta Santiago , con el 7 % , mientras que el resto de los espacios políticos concentró en conjunto el 19 % del total de los sufragios.

A partir de estos porcentajes, los comicios volvieron a poner de manifiesto la fortaleza política del zamorismo , que logró convertir su despliegue territorial en un triunfo contundente y reafirmó la conducción de un frente provincial integrado por referentes del radicalismo, el peronismo y diversos espacios locales.

Capital y La Banda: las dos victorias centrales en las elecciones

Uno de los resultados más contundentes para el oficialismo provincial se produjo en la capital de Santiago del Estero, donde Mario Benavente se consagró como nuevo intendente al alcanzar el 60,53 % de los votos. En el segundo lugar se ubicó la postulante de La Libertad Avanza, María S. Beatriz Yunes, quien reunió el 12,29 % de los sufragios.

Por detrás quedaron Facundo Pérez Carletti, representante de Despierta Santiago, con el 11,09 %, y Natalia Neme, de la Unión Cívica Radical, que obtuvo el 6,03 %. En La Banda, el segundo distrito urbano más relevante de Santiago del Estero, el Frente Cívico volvió a imponerse con una diferencia significativa sobre sus competidores.

Llamil Abdala resultó elegido como intendente al obtener el 51,60 % de los votos, superando ampliamente a Pablo Mirolo, del Frente Renovador y Progresista, quien consiguió el 12,53 % de los sufragios. Más atrás se ubicaron Roger Nediani, del Frente Compromiso y Unidad, con el 11,41 %, y Lorena Gladys Bazán, de Despierta La Banda, que alcanzó el 8,78 %.

En otros distritos importantes de la provincia también se registraron contiendas electorales con mayor nivel de competencia.

Muchísimas gracias a todos los hermanos santiagueños que hoy acompañaron nuevamente con su voto de confianza a este proyecto político provincial de unidad que es el Frente Cívico por Santiago!!!

Un abrazo a todos los espacios políticos, dirigentes y militantes por tanto… pic.twitter.com/AOuIRRV8vx — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) August 3, 2026

¿Qué pasó en Frías, Termas de Río Hondo y Añatuya?

En Frías, la intendencia quedó en manos de Néstor Humberto Salim, representante del Frente Justicialista Integración Municipal, quien logró imponerse con el 46,63 % de los sufragios. En segundo lugar terminó Carlos M. Bustamante, del Frente Encuentro Cívico, con el 30,59 % de los votos.

Más atrás se ubicó María Elena Figueroa, del Frente Convocatoria Social, que reunió el 18,26 %, mientras que Lucas Sequeira, candidato de La Libertad Avanza, finalizó en la cuarta posición con el 2,46 %.

En Termas de Río Hondo, la elección municipal quedó en manos de Domingo Gatella, candidato del Partido Justicialista, quien alcanzó el 44,16 % de los votos y logró imponerse por sobre Paula Silvina Cánepa, representante del Frente Encuentro Cívico, que reunió el 38,99 % de los sufragios.

En las posiciones siguientes se ubicaron Latino Brandán, de Convocatoria Social, con el 12,37 %, y Dante Lucas Donadel Zimmerman, postulante de La Libertad Avanza, quien obtuvo el 4,48 % y cerró la lista de principales competidores.

En Añatuya, el candidato del Frente Partido Justicialista de Integración Municipal, Julio Castro, se quedó con la victoria al reunir el 42,92 % de los sufragios. De esta manera, superó a Rubén Timofeijuk, representante del Frente Encuentro Cívico, quien obtuvo el 37,08 % de los votos.

En el resto de las posiciones se ubicaron Eugenia Coppede, postulante de La Libertad Avanza, con el 11,15 %, y Marcelo Galarza, del Frente Mocipro, que alcanzó el 5,46 %.

El mensaje de Gerardo Zamora tras las elecciones

Con los resultados electorales ya definidos, Gerardo Zamora se dirigió a sus seguidores y sostuvo que el apoyo expresado por la ciudadanía a través de las urnas representa un compromiso para el oficialismo, que deberá continuar fortaleciendo la línea de gestión y el proyecto político que impulsa en la provincia. “Tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños, sobre todo en un contexto difícil para el país y para la economía”, afirmó el senador nacional.

Durante otro momento de su alocución, Zamora lanzó una frase de marcado tono político: “Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas”, afirmó.

Además, el exgobernador resaltó el normal desarrollo de los comicios y valoró el grado de participación ciudadana alcanzado a lo largo de toda la provincia. “Ha habido una mayor participación que en las últimas elecciones municipales y eso es muy bueno para la democracia”, sostuvo.

Los resultados de la jornada electoral volvieron a evidenciar los obstáculos que enfrenta La Libertad Avanza para replicar en el ámbito provincial y municipal el respaldo que el presidente Javier Milei consiguió en las elecciones nacionales. Si bien el espacio libertario logró ubicarse como la segunda fuerza con mayor cantidad de votos en Santiago del Estero, terminó 58 puntos porcentuales por detrás del Frente Cívico y no consiguió competir por la conducción en los distritos más importantes.

La jornada electoral también registró un acontecimiento sin antecedentes dentro de la democracia de Santiago del Estero. En la localidad de Bandera, perteneciente al departamento Belgrano, se llevó adelante por primera vez un comicio municipal en el que solamente una persona se presentó como candidata a ocupar la intendencia.

Jairo Colaneri, representante del Frente Encuentro Cívico, fue el único dirigente autorizado para participar de la elección por la intendencia de la ciudad. Para esos comicios, 6.841 ciudadanos estaban habilitados para sufragar, distribuidos en un total de 20 mesas electorales.

Al no contar con otros competidores en la boleta, todos los votos positivos registrados fueron dirigidos hacia el único candidato disponible, quien quedó proclamado de manera automática como nuevo jefe comunal.