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28 de julio de 2026 - 20:18
País.

Santiago del Estero elige intendentes: cómo consultar el padrón

Más de 598 mil electores podrán votar este domingo en Santiago del Estero. La consulta permite conocer la escuela, la mesa y el número de orden asignados.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elecciones en Santiago del Estero

Elecciones en Santiago del Estero

El padrón electoral para las elecciones municipales de Santiago del Estero ya se encuentra disponible. Los ciudadanos pueden consultar anticipadamente el establecimiento, la mesa y el número de orden asignados para emitir su voto.

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Los comicios se realizarán el domingo 2 de agosto y definirán a las autoridades que conducirán los municipios participantes durante los próximos cuatro años.

  • Establecimiento educativo asignado.
  • Número de mesa.
  • Número de orden dentro del padrón.
Elecciones en Santiago del Estero

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Qué se elige en Santiago del Estero

Durante las elecciones municipales se renovarán intendentes y concejales en 25 de los 28 municipios de la provincia. También se elegirán autoridades en la Comisión Municipal de Donadeu.

Entre las principales ciudades que participarán se encuentran:

  • Santiago del Estero capital.
  • La Banda.
  • Las Termas de Río Hondo.
  • Añatuya.
  • Frías.
  • Quimilí.
  • Fernández.
  • Loreto.
  • Monte Quemado.

En la ciudad capital, además de la intendencia, se renovarán 12 concejales titulares y sus respectivos suplentes.

Cuántas personas están habilitadas para votar

Un total de 598.673 electores están habilitados para participar de la jornada. Para el operativo se dispondrán 225 establecimientos educativos y 1.734 mesas de votación distribuidas en las localidades alcanzadas por la convocatoria. Las miradas estarán puestas especialmente en la ciudad de Santiago del Estero y La Banda, los dos distritos con mayor cantidad de habitantes y donde se presentan varias fuerzas políticas.

Quiénes pueden votar

El Código Electoral de Santiago del Estero establece que pueden votar en las elecciones municipales los argentinos que tengan 18 años cumplidos y estén incluidos en el padrón correspondiente a su jurisdicción.

También están habilitados los extranjeros mayores de edad que tengan al menos dos años de residencia en el municipio y se encuentren inscriptos en el padrón municipal. Las personas procesadas que estén cumpliendo prisión preventiva también tienen derecho a votar mediante el registro especial confeccionado por el Tribunal Electoral Provincial.

Qué documentos están habilitados

Para votar, cada elector deberá presentar el mismo ejemplar del documento que figura en el padrón o una versión emitida posteriormente. No estará permitido sufragar con un documento anterior.

Los documentos habilitados son:

  • Libreta de Enrolamiento.
  • Libreta Cívica.
  • DNI libreta verde.
  • DNI libreta celeste.
  • Tarjeta del DNI libreta celeste, aunque tenga la leyenda “No válido para votar”.
  • DNI tarjeta.

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