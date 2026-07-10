Santiago del Estero: atacó al novio de su hija en la puerta del colegio

Golpeó y casi asfixia al novio de su hija tras interceptarlo a la salida.

Una situación de violencia extrema alteró la calma del barrio Siglo XIX, luego de que un hombre abordara al novio de su hija a la salida de una institución educativa y lo agrediera de manera salvaje ante la mirada de numerosos testigos. El damnificado, un joven de 18 años llamado Santino, relató que el hecho ocurrió alrededor de las 18.45 del miércoles.

En ese instante, se encontraba abandonando el Colegio del Bicentenario, situado sobre la calle Ernesto Che Guevara. Mientras caminaba por la vereda, fue interceptado por Osvaldo, el padre de su novia, quien —casi sin intercambiar palabras— comenzó a insultarlo y a proferir amenazas de muerte.

El joven recibió una fuerte agresión a la vista de todos Según consta en la denuncia, el episodio se agravó en pocos segundos. El hombre le aplicó un fuerte puñetazo en la cara, provocando que cayera al piso. Ya reducido, lo sujetó del cuello e intentó estrangularlo, desatando una dramática situación de miedo y desesperación.

La agresión ocurrió ante la vista de varias personas. Estudiantes, autoridades y personal de seguridad del establecimiento observaron la violenta escena y reaccionaron rápidamente para apartar al atacante y poner a salvo al joven, impidiendo que el episodio tuviera un desenlace todavía más grave.

Luego de que se formalizara la denuncia, tomó intervención personal de la Comisaría Nº 51. Por su parte, el fiscal Martín Silva ordenó una restricción de acercamiento contra el presunto agresor. La investigación continúa por los delitos de lesiones y amenazas, en un caso que causó un fuerte impacto dentro de la comunidad educativa.

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