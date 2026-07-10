viernes 10 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de julio de 2026 - 10:22
Policiales.

Santiago del Estero: atacó al novio de su hija en la puerta del colegio

El joven de 18 años fue interceptado a la salida del establecimiento y sufrió una violenta agresión ante alumnos y docentes. La causa quedó bajo investigación.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Golpeó y casi asfixia al novio de su hija tras interceptarlo a la salida.

Golpeó y casi asfixia al novio de su hija tras interceptarlo a la salida.

Una situación de violencia extrema alteró la calma del barrio Siglo XIX, luego de que un hombre abordara al novio de su hija a la salida de una institución educativa y lo agrediera de manera salvaje ante la mirada de numerosos testigos. El damnificado, un joven de 18 años llamado Santino, relató que el hecho ocurrió alrededor de las 18.45 del miércoles.

Lee además
brutal pelea tras un accidente en buenos aires: un joven mato a un conductor
Violencia.

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor
violenta pelea entre dos conductores jujenos en ruta 9: el momento quedo filmado
Jujuy.

Violenta pelea entre dos conductores jujeños en Ruta 9: el momento quedó filmado

En ese instante, se encontraba abandonando el Colegio del Bicentenario, situado sobre la calle Ernesto Che Guevara. Mientras caminaba por la vereda, fue interceptado por Osvaldo, el padre de su novia, quien —casi sin intercambiar palabras— comenzó a insultarlo y a proferir amenazas de muerte.

El joven recibió una fuerte agresión a la vista de todos

Según consta en la denuncia, el episodio se agravó en pocos segundos. El hombre le aplicó un fuerte puñetazo en la cara, provocando que cayera al piso. Ya reducido, lo sujetó del cuello e intentó estrangularlo, desatando una dramática situación de miedo y desesperación.

La agresión ocurrió ante la vista de varias personas. Estudiantes, autoridades y personal de seguridad del establecimiento observaron la violenta escena y reaccionaron rápidamente para apartar al atacante y poner a salvo al joven, impidiendo que el episodio tuviera un desenlace todavía más grave.

Luego de que se formalizara la denuncia, tomó intervención personal de la Comisaría Nº 51. Por su parte, el fiscal Martín Silva ordenó una restricción de acercamiento contra el presunto agresor. La investigación continúa por los delitos de lesiones y amenazas, en un caso que causó un fuerte impacto dentro de la comunidad educativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor

Violenta pelea entre dos conductores jujeños en Ruta 9: el momento quedó filmado

Un intendente chocó contra una casa y se desató una pelea vecinal

Uno de los jóvenes apuñalados en Perico está en terapia: qué dice el parte médico

Detuvieron a un menor acusado de apuñalar a dos adolescentes en Perico

Lo que se lee ahora
quienes eran los motociclistas tucumanos que murieron en humahuaca
Jujuy.

Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Corte total sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque-Humahuaca
Jujuy.

Humahuaca: trágico accidente sobre la Ruta 9 dejó dos motociclistas fallecidos

Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca
Jujuy.

Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca

Hubo largas filas y demoras en Ruta 9 en Humahuaca por el accidente fatal video
Jujuy.

Hubo largas filas y demoras en Ruta 9 en Humahuaca por el accidente fatal

Por qué bajó el precio de la frutilla en Jujuy y cuánto cuesta hoy el kilo video
Producción.

Por qué bajó el precio de la frutilla en Jujuy y cuánto cuesta hoy el kilo

La plaza Hipólito Yrigoyen, en Ciudad de Nieva.  video
Jujuy.

A más de una semana del ataque a la biblioteca de Ciudad de Nieva: no pudieron identificar a los responsables. ¿Las cámaras de seguridad funcionan o no funcionan?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel