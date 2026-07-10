Nueva marcha por Yamila Cháves: familiares volvieron a pedir justicia en Jujuy

Yamila Chaves murió tras ingresar al Hospital Snopek con fuertes dolores abdominales. La autopsia determinó que sufrió una hemorragia interna masiva.

Familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales volvieron a marchar por Yamila Cháves en San Salvador de Jujuy para exigir el esclarecimiento de su muerte y reclamar que la investigación determine todas las responsabilidades. La movilización comenzó con una concentración en Plaza Belgrano y luego avanzó por las principales calles del centro capitalino.

Jujuy. "Hago responsables a todos": el desgarrador pedido de justicia de la mamá de Yamila Chávez

Jujuy. Imputaron a dos médicos por la muerte de Yamila Chávez en el Hospital Snopek

Bajo la consigna “Justicia por Yamila Cháves” , los manifestantes caminaron con carteles y fotografías de la joven madre. El reclamo volvió a poner en el centro de la escena la atención que recibió en el Hospital Carlos Snopek de Alto Comedero , donde había ingresado con intensos dolores abdominales.

La familia pidió que la causa avance con firmeza y que se esclarezca por completo qué ocurrió durante las horas en las que Yamila permaneció bajo atención médica.

El abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada , sostuvo luego de la audiencia imputativa que la investigación permitió establecer aspectos importantes sobre lo sucedido. “ La causa está muy clara. Hubo un diagnóstico tardío y un tratamiento tardío. Eso fue lo que terminó costándole la vida a Yamila ”, expresó el letrado.

Yamila Chaves murió tras ingresar al Hospital Snopek con fuertes dolores abdominales. La autopsia determinó que sufrió una hemorragia interna masiva.

Espada adelantó que continuará solicitando nuevas medidas probatorias y no descartó pedir una modificación de la calificación legal en caso de que las pruebas reunidas lo justifiquen.

“Si entendemos que existen fundamentos para una acusación distinta, la vamos a solicitar” “Si entendemos que existen fundamentos para una acusación distinta, la vamos a solicitar”

Un reclamo que busca evitar otros casos

La familia sostiene que las movilizaciones no buscan solamente obtener justicia por Yamila, sino también visibilizar lo ocurrido para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En manifestaciones anteriores, una hermana de la joven remarcó el dolor que atraviesan sus dos pequeños hijos, quienes quedaron sin su madre.

“Hoy le tocó a mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona” “Hoy le tocó a mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona”

Dos profesionales de la salud están imputados

La causa permanece en etapa de investigación penal. Hasta el momento, la Fiscalía imputó a dos profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio culposo, mientras continúan incorporándose pericias, documentación y testimonios.

La imputación no implica una condena y los profesionales conservan su estado de inocencia mientras continúa el proceso judicial.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Jujuy inició actuaciones administrativas y dispuso la suspensión preventiva de los médicos involucrados.

El caso de Yamila Cháves

Yamila Cháves, madre de dos niños, ingresó el 31 de marzo de 2026 al Hospital Carlos Snopek con fuertes dolores abdominales. Según los datos incorporados a la investigación, varias horas después se detectó que atravesaba un embarazo ectópico.

Cuando finalmente fue derivada al quirófano, presentaba una hemorragia interna masiva. La autopsia estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por esa pérdida de sangre.

A partir de esos resultados comenzó la investigación por una posible mala praxis y se avanzó con la imputación de los dos profesionales que intervinieron en su atención.

Más de tres meses después de la muerte de Yamila, su familia mantiene el reclamo en las calles y exige que la Justicia determine si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió.

Los datos más importantes