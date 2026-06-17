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17 de junio de 2026 - 12:15
Jujuy.

Imputaron a dos médicos por la muerte de Yamila Chávez en el Hospital Snopek

La joven murió el 31 de mayo tras ser atendida en la Maternidad del Hospital Snopek. Los profesionales fueron acusados provisoriamente por homicidio culposo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Los médicos imputados

La investigación judicial por la muerte de Yamila Chávez avanzó con la imputación penal de los dos profesionales de la salud que prestaban funciones en el hospital donde ocurrió el hecho. Ambos fueron citados para designar defensa técnica y ser formalmente informados de los hechos que se les atribuyen.

La calificación legal prevista por la Fiscalía es, por ahora, homicidio culposo, aunque se aclaró que se trata de una imputación provisoria y que podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.

guardia hospital snopek (2)
Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Allanamientos y pruebas secuestradas en el Hospital Snopek

La causa es llevada adelante por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien ordenó distintas medidas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

En las últimas horas se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los profesionales investigados. Durante esos procedimientos se secuestró documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes.

A estas medidas se suman otras diligencias que ya venían en marcha, como el análisis de la historia clínica de Yamila, documentación complementaria sobre su atención médica, declaraciones testimoniales y el relevamiento de registros fílmicos del establecimiento sanitario.

El reclamo de la familia

Yamila Chávez tenía 29 años y era madre de dos niños. Su muerte generó una fuerte conmoción y su familia continúa reclamando respuestas sobre qué ocurrió durante su atención en la Maternidad del Hospital Snopek.

Según allegados de la víctima, los médicos imputados continuarían cumpliendo funciones en el hospital, aunque hasta el momento no se informó oficialmente una medida administrativa o profesional sobre su situación dentro del sistema de salud. Ese punto también genera preocupación en el entorno familiar.

La investigación sigue abierta

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que continúa la evaluación de la evidencia médica, técnica y documental reunida hasta el momento, con intervención de profesionales especializados.

El objetivo de la investigación es determinar si existieron responsabilidades, fallas, demoras u omisiones en la atención médica que recibió Yamila antes de su muerte. Mientras tanto, el equipo fiscal mantiene contacto con la familia y sus representantes legales para informar los avances de la causa dentro de los límites de la investigación.

Lo más importante

  • Los médicos imputados son la Dra. S.M. y el Dr. J.M.
  • Ambos están acusados provisoriamente por homicidio culposo.
  • Yamila Chávez tenía 29 años, era madre de dos niños y murió el 31 de mayo en la Maternidad del Hospital Snopek.
  • La Fiscalía secuestró documentación y elementos de interés en allanamientos vinculados a los profesionales investigados.
  • La causa analiza historia clínica, testimonios, documentación médica y registros fílmicos del hospital.
  • Allegados a la víctima señalaron que los médicos continuarían cumpliendo funciones, aunque no se informó oficialmente una medida administrativa.

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