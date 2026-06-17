Imputaron a dos médicos por la muerte de Yamila Chávez en el Hospital Snopek

"homicidio culposo" "homicidio culposo"
Los médicos imputados
La investigación judicial por la muerte de Yamila Chávez avanzó con la imputación penal de los dos profesionales de la salud que prestaban funciones en el hospital donde ocurrió el hecho. Ambos fueron citados para designar defensa técnica y ser formalmente informados de los hechos que se les atribuyen.
La calificación legal prevista por la Fiscalía es, por ahora, homicidio culposo, aunque se aclaró que se trata de una imputación provisoria y que podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.
guardia hospital snopek (2)
Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.
Allanamientos y pruebas secuestradas en el Hospital Snopek
La causa es llevada adelante por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien ordenó distintas medidas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
En las últimas horas se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los profesionales investigados. Durante esos procedimientos se secuestró documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes.
A estas medidas se suman otras diligencias que ya venían en marcha, como el análisis de la historia clínica de Yamila, documentación complementaria sobre su atención médica, declaraciones testimoniales y el relevamiento de registros fílmicos del establecimiento sanitario.
El reclamo de la familia
Yamila Chávez tenía 29 años y era madre de dos niños. Su muerte generó una fuerte conmoción y su familia continúa reclamando respuestas sobre qué ocurrió durante su atención en la Maternidad del Hospital Snopek.
Según allegados de la víctima, los médicos imputados continuarían cumpliendo funciones en el hospital, aunque hasta el momento no se informó oficialmente una medida administrativa o profesional sobre su situación dentro del sistema de salud. Ese punto también genera preocupación en el entorno familiar.
La investigación sigue abierta
Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que continúa la evaluación de la evidencia médica, técnica y documental reunida hasta el momento, con intervención de profesionales especializados.
El objetivo de la investigación es determinar si existieron responsabilidades, fallas, demoras u omisiones en la atención médica que recibió Yamila antes de su muerte. Mientras tanto, el equipo fiscal mantiene contacto con la familia y sus representantes legales para informar los avances de la causa dentro de los límites de la investigación.
Lo más importante
- Los médicos imputados son la Dra. S.M. y el Dr. J.M.
- Ambos están acusados provisoriamente por homicidio culposo.
- Yamila Chávez tenía 29 años, era madre de dos niños y murió el 31 de mayo en la Maternidad del Hospital Snopek.
- La Fiscalía secuestró documentación y elementos de interés en allanamientos vinculados a los profesionales investigados.
- La causa analiza historia clínica, testimonios, documentación médica y registros fílmicos del hospital.
- Allegados a la víctima señalaron que los médicos continuarían cumpliendo funciones, aunque no se informó oficialmente una medida administrativa.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.